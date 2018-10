Mehr Mülleimer, Weihnachtssterne und Ruhe erbeten

Manja Wilde

(MOZ) Fehlende Weihnachtsbeleuchtung, Lärm, zu viele Hundehaufen, zu wenig Mülleimer – beim Bürgerdialog in Nord kamen etliche Sorgen zur Sprache. Gut 20 Einwohner nahmen am Montagabend teil.

Dieter Gemeinhardt ist gut vorbereitet. Etliche Themen hat er mitgebracht. Eins dreht sich um Lärm. „Die Trebuser Straße ist sehr laut, die sollte mal eine Lärm dämpfende Decke erhalten“, regte er an. Zudem spritze Regenwasser bis an die Balkone, scheppere es, wenn am Bahnhof entladen werde, würde bei Reuther sogar am Wochenende gearbeitet. „Mit einem Belag auf der Straße ist es nicht getan“, erklärte Marion Nötzel, die im Rathaus die Fachgruppe Straßen und Grünflächen leitet. Wolle man das Problem der Entwässerung lösen, müsse man die Trebuser Straße grundhaft ausbauen.

„Für Lärm gewerblicher Art ist das Landesumweltamt zuständig“, sagte Ordnungsamtsleiter Christoph Malcher am Dienstag auf Nachfrage. Mit Reuther gebe es die Vereinbarung, die Tore nachts zu schließen. „Sie werden nur geöffnet, wenn ein Fahrzeug raus fahren muss“, betont Geschäftsführer Finn Melgaard. „Wir haben die Genehmigung, an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden zu arbeiten“, ergänzt er. Seit Ende 2017 erfolge dies aber nur noch an fünf Tagen. Unabhängig davon arbeite er an der Verstärkung des Ordnungsamtes, damit Mitarbeiter auch abends und nachts unterwegs sein können, informierte Bürgermeister Matthias Rudolph.

Petra Gensing bemängelte, dass es in Nord keine Weihnachtsbeleuchtung gibt. Der Stadtteil werde etwas „stiefmütterlich“ behandelt. Das habe man schon vor einem Jahr angesprochen, ergänzte eine andere Frau. „Wir haben überlegt, wo es es hier ein Zentrum gibt“, sagte Janine Albrecht, Leiterin der Fachgruppe Stadtplanung. Das Gelände um Schulen und Schwapp schwebe ihr vor. „Mein Zentrum ist es nicht“, sagte Petra Gensing. Trebuser und Gagarinstraße wurden noch genannt. Ob, wo und wie viel Beleuchtung es geben wird, blieb offen.

Die vielen Hundehaufen ärgern mehrere Gäste – einige wünschten sich mehr Mülleimer. Stehe kein Eimer da, könne sie gegenüber Kindern auch nicht erzieherisch tätig werden, unterstrich Birgit Aslan, die Leiterin des Treffs Kiez KOM. „Die Eimer müssten auch geleert geben“, gab Rudolph zu bedenken. Er versprach aber, weitere aufstellen zu lassen. Der Quartierspark, dessen Planung vorgestellt wurde, stieß auf Interesse – unbefriedigend fanden die Gäste, dass die Umsetzung offen blieb.