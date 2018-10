Es wurde still um Görnes Fontane

René Wernitz

Havelland (MOZ) „In Staub mit allen Feinden Brandenburgs!“ - Das hat nicht der Neuruppiner Fontane geschrieben. Der „Prinz Friedrich von Homburg“, der das ausruft, stammt aus der Feder des Frankfurter Dramatikers Heinrich von Kleist. Literaturfreunde wissen das womöglich. Derjenige, der die Klassiker kannte und liebte, also die märkischen Dichter und ihre literarischen Gestalten, starb vor vier Jahren, am 4. Oktober 2014 im Alter von 92 Jahren. Wenn Werner Bader, Gründer des Kulturfördervereins Mark Brandenburg, noch leben würde - ja, was dann? Eine Fontane-Rad-Route durchs Havelland ohne Station in Görne hätte für den Träger des brandenburgischen Verdienstordens wohl an kulturellen Frevel gegrenzt.

Obgleich es bei den Initiatoren der zu schaffenden „fontane.200“-Radwege heißt, in Görne sei der Bezug zum Dichter nicht mehr erlebbar - Werner Bader hätte ihn sehr wahrscheinlich irgendwie in Szene gesetzt. So aber führt der Abstecher zum Fontane-Dorf Kleßen nur durch Görne hindurch. Eine Info-Stele wie in den Erinnerungsorten ist demnach dort nicht vorgesehen. Es wäre nun an den Görnern, eine Station in Eigenregie zu schaffen, um auch in ihrem Dorf auf den belegten Zusammenhang zu Theodor Fontane hinzuweisen. Die beste Stelle dafür befindet sich an der Fontane-Büste. Bis auf Neuruppin verfügt wohl kein anderer Ort über so ein aus Bronze gegossenes Open-Air-Gedenkstück. Allein deshalb dürften überraschte Fontane-Radler für ein Selfie mit dem Dichter in Görne gern eine Rast einlegen.

Baders Geist weilt womöglich an dieser Stelle, an der er seit 2009 alljährlich rund um seinen Geburtstag (4. März) reichlich Freunde und Gäste aus Kultur und Politik empfing. Zur Enthüllung der Bronze-Büste war sogar der damalige Ministerpräsident Matthias Platzeck nach Görne gereist.

Die sogenannte „Lese-Rast“, das vom Kulturförderverein geschaffene größte Antiquariat der Region mit mehr als 12.000 Titeln, gibt es nicht mehr. Darin sollte sich, so hatte es sich Werner Bader gewünscht, eine Station auf der von ihm angeregten „Märkischen Dichterstraße“ befinden. 142 Brandenburger Schriftsteller hatte er recherchiert und sammelte deren Bücher, darunter mehrere Erstausgaben. Fontane-Werke gehörten natürlich dazu. Die 2015 geschlossene „Lese-Rast“ befand sich in der Lindenstraße, in der auch die Fontane-Büste und das alte Herrenhaus stehen. Der Lese-Rastplatz wurde seinerzeit im alten Grafenstall eingerichtet, der einst den Bredows, und seit 1997 zu Baders Grundstück gehörte. Der Gerne-Brandenburger lebte praktisch gegenüber dem Ort, an dem Fontane zu Besuch war. Da Bader seinen Nachlass nicht geregelt hatte und niemand die Erbschaft antreten wollte, war seine Immobilie an den Staat gefallen.

„Fontane der latschte durch unsere Mark, er schrieb darüber Bücher, das finde ich stark...“ - Das ist die erste von drei Strophen einer launigen Ballade, die Bader dem Heimatdichter gewidmet hatte. Ehe Fontane an die Arbeit an Band 5 seiner „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ ging, weilte er Ende Mai 1889 in Görne. Das ist belegt. Von dort schrieb er seiner Gattin einen Brief, in dem der Brandenburg-Wanderer jene Görnerin erwähnte, die nacheinander drei Bredows geheiratet hatte - alles Brüder. War der eine tot, ehelichte sie den anderen. Gemeint ist Florine Juliane Friederike, geborene von Briest (1737-1808). Leider hat Fontane dem Dorf kein literarisches Denkmal gesetzt. Wohl aber war er im Herrenhaus zu Gast bei den Bredows, worüber der Dichter berichtete: „Einen Teil der Innenausstattung hat Theodor Fontane bei seinem Besuch beschrieben. Seine Bewunderung galt vor allem der reichen Gemäldesammlung im Gartensaal, die er entsprechend würdigte. Auf diese Weise erfahren wir u.a. von Landschaftsmalereien und Allegorien eines Wittstocker Künstlers des 18. Jahrhunderts sowie von zahlreichen Familienportraits des 17. und 18. Jahrhunderts, die sich in der Vorhalle des Hauses befanden“, wie es im 2006 erschienenen Buch „Die Herrenhäuser des Havellandes“ heißt. Mitherausgeber war Udo Geiseler, im Hauptberuf Geschichtslehrer am Rathenower Jahngymnnasium.

Womöglich erweist der inzwischen in Premnitz ansässige Kulturförderverein seinem Gründer die Ehre, für Görne als Fontane-Station die Privatinitiative zu ergreifen. Eine hölzerne Fahrrad-Rast-Station zwischen dem Herrenhaus und der bronzenen Fontane-Büste könnte diesem Zweck durchaus entsprechen.