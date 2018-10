Wohnmobileigner stellt Diebe

Mandy Oys

Velten (MOZ) Zwei Männer waren am Mittwoch gegen 17 Uhr in ein Wohnmobil an der Berliner Straße eingebrochen, trugen Wertsachen wie Portemonnaies und Handys aus dem Wagen. Das Diebesgut deponierten sie in ihrem Fluchtwagen und schlichen sich ein weiteres Mal in den Campingbus. Als sie wieder herauskamen, stand den Einbrechern nicht nur der Besitzer des Wohnmobils gegenüber, sondern auch mehrere Helfer. Zusammen hielten sie die Diebe fest, bis die Polizei eintraf, berichtet Dörte Röhrs von der Direktion Nord. Es handele sich um zwei Berliner, 27 und 28 Jahre alt, die unter Drogeneinfluss standen. Sie wurden vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft entscheidet im Laufe des Tages, ob sie Haftantrag stellt, so Röhrs. Das Fluchtauto wurde als Beweismittel sichergestellt. Mit dem war der 27-Jährige nach Velten gefahren, ohne einen Führerschein zu haben.