Ein lebendiges Haus für die Jugend

Erhard Herrmann

Brandenburg Jeder Mensch ist für sein Leben selbst verantwortlich. Doch gerade für junge Menschen ist das nicht immer einfach. Hier dient die Jugendsozialarbeit als Ansprechpartner. Seit 30 Jahren ist das "cafe contact", das Jugendhaus des Evangelischen Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg, ein wichtiger Anlaufpunkt. Die Einrichtung ist hervorgegangen aus der sozialdiakonischen Arbeit des Ev. Kirchenkreises, vor allem mit jugendlichen Randgruppen in den achtziger Jahren. Auch heute ist die Arbeit ausgerichtet auf Jugendliche und junge Erwachsene mit sozialen Handlungseinschränkungen aus der Stadt Brandenburg und ihrer Umgebung. „Wir haben immer ein offenes Ohr für die Belange. Egal ob private, schulische oder berufliche Probleme. Gerne angenommen werden die diversen Freizeitaktivitäten wie Werken, Musik oder Sport“, erklärte der jetzige Leiter Sozialdiakon Raymund Menzel.

Vieles wird geplant, manches geschieht spontan. Zum Geplanten gehört u. a. zweimal die Woche ein gemeinsames Frühstück oder die mehrtägigen Freizeitfahrten. Unterstützt wird er von den sozialpädagogischen Mitarbeitern Petra Singer, Sabine Gallien, Christian Kumlehn und Juliane Menzel (Verwaltungsmitarbeiterin). „30 Jahre cafe contact hätten wir aber nie ohne die vielen freiwilligen Helfer, Zivis, Freunde und Unterstützer geschafft“, bedankte sich der Leiter. Ebenso lobte er die gute Zusammenarbeit mit den offiziellen Stellen der Stadt und der Kirche. Aus der Überzeugung, dass die Kirche eine Mitverantwortung für das Leben des Einzelnen und die Entwicklung der Gesellschaft trägt, ist die Idee zu dieser Einrichtung entstanden. Genau genommen hat der Evangelische Kirchenkreis das Projekt bereits 1980 gegründet und kurz darauf den Sozialdiakon Kuno Pagel damit beauftragt, bedürftigen Menschen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Es entstand ein Anlaufpunkt für DDR-Randgruppen darunter Homosexuelle, politische Oppositionelle oder ehemalige Häftlinge. Nach Kuno Pagel hat dann der damalige Kreisjugendpfarrer Bertram Althausen die Arbeit von 1988 bis 1992 übernommen. In der schwierigen Zeit der Wende hat er das Haus neu belebt und mit der Namensgebung „cafe contact“ einen frischen Impuls als Jugend- und Arbeitslosen-Centrum gegeben.

„Das Haus von 1553 war allerdings baulich eine Katastrophe“, erinnerte sich Sozialdiakon Menzel. Ein Sanierungsprojekt mit arbeitslosen, jungen Männern und Baufirmen, dessen Lehrmeister sie gleichzeitig in Theorie und Praxis unterrichteten, machte aus dem baufälligen Treffpunkt ein gemütliches Domizil. Werkstatt, Tanzsaal, Musikraum und Rückzugsmöglichkeiten für die jungen Gäste bieten inzwischen vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten. Im wörtlichen Sinn stellt das "cafe contact" Raum zur Verfügung für gemeinsame Freizeitgestaltung und bietet im übertragenen Sinn Freiräume für die Entwicklung. „Das wird auch in Zukunft so bleiben. Denn die Sorgen der Menschen haben sich zwar verändert, sind aber ganz und gar nicht weniger geworden“, hob Raymund Menzel hervor. Weiter Informationen und Angebote sind unter www.jugendhaus-cafecontact.de zu finden.