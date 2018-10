Von Helgoland in die Hauptstadt

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Bootskenner dürften am Dienstag ein wenig verdutzt drein geschaut haben: Zehn echte Nordlichter waren da auf der Havel durch die Stadt unterwegs - Helgoländer Börteboote - eskortiert von Aali und Mitgliedern des Vereins Historischer Hafen.

„Wir sind auf dem Weg nach Berlin“, verriet Rainer Hatecke, Vorsitzender des Vereins zum Erhalt der Helgoländer Börteboote. Dort haben sie am Mittwoch, am Tag der Deutschen Einheit, am Spree-Ufer in Sichtweite des Reichstages festgemacht. Die Kapitäne wollten in der Hauptstadt für die Anerkennung ihres Antrages bei der Kultusministerkonferenz die Börteboote, das einmalige Transportsystem von Helgoland, besser bekannt als das Aus- und Einbooten, sowie die besondere Handwerkskunst beim Bau der Boote, unter den Schutz der UNESCO als Weltkulturerbe zu stellen, werben. Mit dem Eintrag in die Liste der immateriellen Kulturgüter soll diese jahrhundertelange Baukunst gewürdigt werden.

Hintergrund der aufwendigen Fahrt, die vor einer Woche in Helgoland gestartet ist und unter anderem Station in Hamburg, Geesthacht, Wolfsburg und Burg machte, ist, dass die Tradition der hochseetauglichen Boote in Gefahr ist. Die Seeschifffahrtsberufsgenossenschaft lässt neu gebaute offene Boote nicht mehr für die Personenbeförderung über das Meer zu. Demnach bekommen neu gebaute Börteboote keine Zulassung mehr. Für die verbliebenen elf Boote, die derzeit noch im Einsatz sind gilt zwar Bestandsschutz, doch sie und die mit ihnen verbundene Tradition des Ausbootens von Helgoland-Besuchern ist bedroht. Früher war das nötig, weil es keinen Hafen in Helgoland gab, wo große Schiffe anlegen konnten. Seit es einen solchen Hafen gibt, machen viele Seebäderschiffe mit den Tagesgästen direkt auf der Insel fest, andere nutzen noch den Service der Börteboote. Seit 1952 wurden rund 25 Millionen Gäste aus- und wieder eingebootet. Passiert ist selten etwas, für die Helgoländer ist das Börteboot daher eins der sichersten Verkehrsmittel der Welt und gehört zur Insel wie das Wahrzeichen Helgolands, die Lange Anna.

Weitere Informationen: www.vzehb.de