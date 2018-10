Straßenbeleuchtung im Thüringer Viertel repariert

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Drei Nächte lang herrschte auf vielen Straßen des Thüringer Viertels in Oranienburg-Süd Dunkelheit. Die Straßenbeleuchtung war am Montag ausgefallen. Am Donnerstagabend soll dort das Licht aber wieder angehen.

„So geht das nicht“, beschwerte sich der Oranienburger Stadtverordnete Dirk Blettermann (SPD) am Tag der Deutschen Einheit per E-Mail bei Bürgermeister Alexander Laesicke. Die Menschen fühlten sich unsicher, die Zeitungszusteller hätten in den Nachtstunden Mühe, die Briefkästen zu finden. Doch weder die Verwaltung noch die Stadtwerke oder der Stadthof hätten das Problem zügig gelöst.

Oranienburgs Tiefbauamtsleiter Stefan Gebhardt erklärte am Donnerstagvormittag, dass ein Kabelschaden den Straßenlaternen am Montagabend den Garaus gemacht hat. „Das defekte Kabel wurde bereits am Dienstag repariert“, so Gebhardt. Danach sei aber ein Problem im Sicherungsschrank aufgetreten, das auf die Schnelle nicht zu beheben gewesen sei. Am Donnerstagmorgen sei nun aber auch dieses Problem gelöst worden. „Die Straßenbeleuchtung wird am Abend wieder funktionieren“, versprach der Tiefbauamtsleiter.

Als Thüringer Viertel wird die Gegend in Oranienburg-Süd bezeichnet, in der die Straßen nach Orten aus dem ostdeutschen Bundesland benannt sind.