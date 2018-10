MOZ

Bad Saarow (MOZ) Die Polizei hat am Dienstag Kenntnis von einem Fahrzeugdiebstahl am Karl-Marx-Damm in Bad Saarow erhalten.

Dort hatten Unbekannte einen BMW gestohlen. Das meldete die Polizeidirektion Ost am Donnerstag.

Der Schaden beläuft sich auf rund 38 000 Euro. Die Polizeibeamten haben die Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet.