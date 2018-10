Autodieb rammt mit Audi Q7 Polizeifahrzeug

MOZ

Schwedt (MOZ) Die geplante Kontrolle eines parkenden Audi Q7 endete für die Polizisten mit Verletzungen, 60 000 Euro Schaden an den zwei Pkw und der Festnahme eines berauschten Diebes.

Die Beamten wollten Donnerstag gegen 4.30 Uhr einen Audi mit Berliner Kennzeichen stoppen und setzten sich vor das fahrende Auto. Der Fahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er die Geschwindigkeit erhöhte und das Polizeiauto so rammte. Dabei wurden der Streifenwagen und auch der Audi erheblich beschädigt. Die Beamten erlitten leichte Verletzungen, konnten aber den Fahrer trotzdem stellen. Der 28-Jährige polnische Staatsbürger wurde positiv auf Drogen getestet und es fanden sich in seinen Sachen weitere ebetäubungsmittelähnliche Substanzen. Einen Führerschein hatte er allerdings nicht.

Der Audi war mit falschen Kennzeichen versehen und kurz vorher in Neubrandenburg gestohlen worden. Der Besitzer hatte dies in den frühen Morgenstunden noch gar nicht bemerkt. Der 28-Jährige war unverletzt geblieben und wurde vorläufig festgenommen. Bei seinem Fluchtversuch entstand ein Schaden von 60 000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, mussten abgeschleppt werden. Die Straße war bis in die Morgenstunden gesperrt.