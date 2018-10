MOZ

Briesen (MOZ) Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagvormittag gegen 11.20 Uhr in der Bahnhofstraße in Briesen (Mark) gekommen.

Dort stießen aus bisher ungeklärter Ursache eine Autofahrerin (81) mit ihrem VW und eine Radfahrerin (76) zusammen. Das meldete die Polizeidirektion Ost. Bei dem Unfall erlitt die Radfahrerin Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Den Sachschaden beziffern die Beamten auf ungefähr 250 Euro.