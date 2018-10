Eine Stunde mehr als ebenbürtig

Yasmine Nießner

Rathenow Am Ende war es in wie fast jedem Heimspiel: Gut gespielt und doch verloren. Aber gegen Spitzenreiter Chemnitzer FC zeigte der FSV Optik Rathenow mehr als eine Stunde eine Klasseleistung. Dann zeigte sich, das Geld eben doch Tore schießt. Den Feierabendfußballern vom Vogelgesang ging die Puste aus, so das ein 0:4-Endergebnis auf der Anzeigetafel stand, das dem Spielverlauf nicht entsprach.

Die Gastgeber, wieder mit Aleksandar Bilbija und Suguru Watanabe in der Startelf sahen sich ganz zu Beginn einem stürmischen Tabellenführer gegenüber. Die Chemnitzer machten im Mittelfeld viel Druck, aber auch nur dort. In Strafraumnähe war die Deckung des FSV aufmerksam, kampfstark und reaktionsschnell. Ein einziges Mal musste sich Luis Zwick auszeichnen, das tat er beim Volleyschuss von Dennis Grote mit Bravour. Da waren schon 35 Minuten um.

Ansonsten waren die gefährlicheren Szenen vor dem Gästestrafraum zu verzeichnen, aber erneut belohnten sich die Rathenower nicht. Zwei mal Shelby Printemps, Caner Özcin und Nii Bruce Weber hatten die Führung auf dem Fuß, schafften sie jedoch nicht. Trotzdem gab es zur Pause viel Beifall von den 934 Besuchern.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte entfachten die Sachsen ordentlich Druck. Und wieder gab es die große Chance auf der Gegenseite. Eine gute Eingabe von Shelby Printemps verpasste Caner Özcin um Haaresbreite. Dann war Tobias Müller für Chemnitz zweimal nah an der Führung. Nach 65 Minuten hatte der mit dem Startrekord von zehn Siegen angereiste CFC die Dreifachchance. Alle drei Versuche wehrte Luis Zwick spektakulär ab, wobei die Himmelblauen (die übrigens in Dunkelblau spielten) beim letzten Schuss reklamierten. Der Ball soll die Torlinie überschritten haben, der Assistent zeigte allerdings sofort auf Weiterspielen.

Kurz darauf fiel dann doch das 0:1. Torjäger Dejam Bozic war mit einem Flachschuss erfolgreich, auch hier hatte Zwick die Hand noch am Ball. Nun wurde es für den Favoriten natürlich einfacher. In regelmäßigen Abständen erhöhten der zuvor eingewechselte Daniel Frahn, Kimmo Markku Hovi und per Abstauber nach einem Freistoß Joannis Karsanidis auf das nie und nimmer gerechtfertigte Endergebnis von 0:4.

Schon am Sonntag (7. Oktober) muss die Optik-Elf zum nächsten Favoriten. Beim Berliner AK muss Trainer Ingo Kahlisch neben dem längerfristig ausfallenden Marc Langner auch auf Kapitän Jerome Leroy verzichten, der nach seiner fünften Gelben Karte einmal aussetzen muss.

CFC-Coach David Bergner sagte: „Ich bin froh, das wir diese Hürde genommen haben. Wir wussten, das es schwer wird, auch wenn es auf dem Tableau vielleicht ein bisschen einfacher aussah. Rathenow wurde mehrfach unter Wert geschlagen, hat eine gute Mannschaft, mit talentierten Jungs, die Fußball spielen können und auch wollen.

In der ersten Halbzeit haben wir uns sehr schwer getan, den Ball nicht schnell genug laufen lassen, so das der Gegner die Räume immer wieder zustellen konnte. In der Halbzeit haben wir das angesprochen, wollten nun schneller umschalten. Dadurch das Rathenow mitspielen wollte, haben wir mehr Räume bekommen, nachher haben wir das Tor erzwungen. Es war kein schönes Tor, aber wir haben es gebraucht, um mehr Sicherheit zu bekommen. Die weiteren Tore fielen dann fast zwangsläufig. Am Ende waren es wohl zwei Tore zu viel, aber ein verdienter Sieg. Respekt an Dich, Ingo. Ich habe mal nachgeschaut, wir haben 1995 schon mal gegeneinander gespielt, da war ich noch auf dem Platz und Du hier schon Trainer. Euch alles Gute und ab jetzt auch Punkte!“

Ingo Kahlisch meinte: „Bis zum zweiten Tor war ich mit meiner Mannschaft heute sehr zufrieden, dann haben wir ein wenig aufgegeben. Aber das eigentliche Problem war, das wir in der ersten Halbzeit im Spiel nach vorne zu oft die falsche Entscheidung getroffen haben. Das wir nach hinten raus abbrechen, hat Ursachen, wie zum Beispiel die verspätete Vorbereitung. Wir dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und müssen sehen, wie viele Punkte wir bis zum Winter noch holen. Dann können wir in der Rückrunde schauen, wie es wird, wenn alle die gleichen Voraussetzungen hatten. Was wir schon jetzt besser hinkriegen müssen ist, das uns in den entscheidenden Situationen auch mal ein Tor für uns gelingt.“

FSV Optik:

Zwick - Watanabe, Turan, Bilbija, Adewumi - Baudis (77. Schack), Kapan - Printemps (77. Akcakaya), Leroy, Weber - Özcin (77. Turhan). (mot)