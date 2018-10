Ersten Härtetest bestanden

Martin Terstegge\moz

Brandenburg Trainer Oliver Gühne ließ im Spitzenspiel der Frauenfußball-Landesliga seine Mannschaft des FC Stahl Brandenburg gegen den FSV Forst Borgsdorf mit einer defensiveren Grundausrichtung starten. Die FSV-Elf setzt in ihrem Spiel fast nur auf Konter, dem wollte er einen Riegel vorschieben.

So gab es, vor allem im ersten Durchgang, für die Zuschauer nicht viel zu sehen. Die Gastgeberinnen verzettelten sich in Einzelaktionen, spielten nur wenig Fußball miteinander, wie Trainer Gühne zur Halbzeit monierte. Die Gäste machten es nicht besser. Sie suchten immer wieder Elisa Schmidt, die aber gut abgemeldet war.

Gühne schickte seine Elf mit der Order, den Gegner eher zu attackieren, in die zweite Hälfte. Schon lief es besser bei den Stahl-Frauen, die sich nun auch besannen spielerische Lösungen zu finden.

In der 56. Minute fiel dann das 1:0 für die Brandenburgerinnen. Den Schuss Laura-Jasmin Brandts konnte die FSV-Torfrau nur mit Mühe parieren, den Abpraller setzte Marlen Wodtke an die Latte und im dritten Versuch jagte Stefanie Beltz den Ball aus spitzem Winkel in die Maschen.

Von den Gästen kam auch nach dem Rückstand nur wenig. Sie hatten Glück, dass die Stahl-Frauen ihre Chancen nicht präzise ausspielten, so versandeten viele hoffnungsvolle Ansätze. Stürmerin Marie Neumann fehlte an diesem Tag auch etwas das Glück bei ihren zwei Versuchen, die knapp vorbeigingen.

Da das 2:0 nicht fiel blieb es bis zum Schluss spannend, wo sich beinah die alten Fußballgesetze bewahrheitet hätten, die zum Beispiel lauten: „Wer vorn seine Chance nicht nutzt, der wird hinten bestraft.“ In der 89. Minute kam eine Borgsdorferin aus 18 Metern zum Schuss und mit einer tollen Parade rettete Ann-Rike Grunow ihrem Team den Sieg. Ein Punkt wäre für den Gast auch zu schmeichelhaft gewesen.

An diesem Sonntag (7. Oktober) haben die Stahlfrauen erneut Heimrecht. Um 13 Uhr gastiert der 1. FFC Turbine Potsdam III im Stahlstadion.