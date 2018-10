Nach der Pause die Ordnung verloren

Martin Terstegge\moz

Brandenburg Nach dem wichtigen 1:0-Erfolg am vergangenen Wochenende bei Blau-Weiß Berlin schienen die Fußballer des BSC Süd 05 am „Tag der Einheit“ sich endgültig aus ihrer Talsohle zu befreien. Zur Pause führten sie im Heimspiel gegen den SC Staaken bereits mit 3:0, doch beim Abpfiff hieß es 4:4.

In den ersten 45 Minuten bestachen die Brandenburger durch ihre Effektivität. Hinten ließ die Deckung so gut wie nichts zu, im Angriff lief zunächst nicht viel zusammen. Um so überraschender die Führung in der 18. Minute. Einen abgewehrten Standard verwertete Daniel Hänsch volley aus 20 Metern. Das war gekonnt gemacht.

Zehn Minuten später griffen die Gastgeber über die rechte Seite an, in der Strafraummitte wurde der Ball geschickt durchgelassen und Hänsch war zum zweiten Mal erfolgreich. Und zur Freude der heimischen Fans legte die Elf von Trainer Özkan Gümüs noch vor der Pause nach. Diesmal nahm Sascha Guttke einen abgewehrten Schuss direkt, der leicht abgefälscht im Gästetor (40.) landete.

Staakens Trainer Jeffrey Seitz muss in der Kabine die passenden Worte gefunden haben. Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff bekamen die Platzherren den Ball nicht aus ihrem Strafraum und es stand 1:3. Ähnlich die Szene in der 55. Minute. Einen abgewehrten Ball jagten die Berliner an die Lattenunterkante, doch Tim Binting setzte per Kopf nach zum Anschluss.

Die Süd-Defensive glich nun einem Tollhaus, immer wenn eine Flanke in den Strafraum segelte wurden den Fans bange. BSC-Schlussmann Leonnel Mballa-Mvogo rettete ein paar Mal, ehe ihm in der 67. Minute selbst ein Fehler unterlief, den die Gäste zum 3:3 nutzten.

Von den Gastgebern kam zu selten Entlastung in der zweiten Hälfte. Um so glücklicher die erneute Führung in der 75. Minute. Der erst kurz zuvor eingewechselte Joshua Lang eroberte sich kurz vor dem Gästestrafraum den Ball und traf ins lange Eck zum 4:3.

Es sollte aber nicht das Happy End sein. Trotz des Rückschlags blieben die Staakener dran, scheiterten aber immer wieder an Mballa-Mvogo. Doch in der 87. Minute belohnten sich die Berliner. Nach einem Freistoß von rechts köpfte Samuel Agyei-Yeboah zum letztendlich verdienten 4:4-Ausgleich ein.

An diesem Sonntag (7. Oktober) geht die Fahrt für die Süd-Elf zum Schlusslicht 1. FC Lok Stendal.