Sorgenkind Einheit? - Die Unterschiede bleiben

Erhard Herrmann

Brandenburg „Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland!“ – zu schön, um wahr zu sein? Dabei steht doch in der neuen Präambel des Grundgesetzes: „Die Deutschen in den Ländern . . . haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet.“ Das heißt, Deutschland in den Grenzen des 3. Oktober 1990 ist das ganze Deutschland. Die staatliche und territoriale Einheit ist vollendet.

Gut steht es um die Freiheit. Ebenso um das Recht, obwohl es den Politikern schwerfällt, die Rechtsstaatlichkeit zu vermitteln. Das Sorgenkind ist die Einheit. Dabei wurde schon viel erreicht, wenn man den Politikern Glaube schenken kann. Verglichen mit 1990 weniger als in der Euphorie erwartet, aber deutlich mehr, als bei realer Betrachtung zu erwarten gewesen wäre. Deshalb wird an vielen Orten der 3. Oktober gefeiert.

Im Dom würdigten der Rotary Club Brandenburg/ Havel und die Stadt Brandenburg den Einheitstag. Neben den Brandenburger Symphonikern, die Festveranstaltung musikalisch umrahmten, gehörten Zeitzeugen zum Programm. Auch Rotary-Präsident Knut Strefling schilderte seine persönlichen Erinnerungen als Wehrpflichtiger bei den Grenztruppen: „In meiner Kaserne, stand das Telefon mit der Direktverbindung nach Moskau auf dem Tisch. Es wurde von den Verantwortlichen überlegt, gewaltsam vorzugehen.“

Pfarrerin Cornelia Radeke-Engst merkte an, dass die Einheit noch reifen muss. Als Festredner konnten die Rotary-Freunde Johannes Ludewig, den Gruppen- beziehungsweise Abteilungsleiter im Kanzleramt und enger Vertrauter Helmut Kohls, gewinnen. Später als Koordinator für die neuen Länder war Ludewig im Prozess der deutschen Wiedervereinigung mittendrin. Es gab keinen Präzedenzfall einer Vereinigung kommunistischer und marktwirtschaftlich-kapitalistischer Systeme. Ludewig hob drei Punkte hervor, die aus dieser Extreme herausragten. Erstens den Mut der Wende-Demonstranten.

Zweitens die Kooperation zwischen Treuhand und Ost-Betriebsräten, die nicht, wie im Westen üblich, mauerten, sondern schmerzhaftesten Einschnitten zustimmten. Drittens die Belastung der Ost-Gesellschaft, weit über alles Zumutbare hinaus. „Die wahren Helden der deutschen Wiedervereinigung waren nicht die Politiker der Bundesrepublik und der DDR. Die eigentlichen Helden waren die Betriebsräte in der Industrie. Dort wehte plötzlich der Wind der Weltwirtschaft. Etliche der einst 12.000 Industriebetriebe der DDR gingen damals pleite, weil sie Kunden und Kredit verloren hatten und die Wettbewerbsfähigkeit dazu. In den ersten vier Jahren haben wir 50 Prozent der Arbeitsplätze in der Industrie verloren. Die neuen Länder waren praktisch deindustrialisiert“, erinnert Ludewig. „Am Geld hat’s dem Unternehmen Einheit nie gemangelt. Bis heute hat sie etwa 1500 Milliarden Euro gekostet, aber an Einfühlung“, so Ludewig weiter. Eine positive Rolle spielte seiner Ansicht nach vor allem die IG Chemie, die in erster Linie um die Sicherung von Produktionsstandorten kämpfte, während es der IG Metall vor allem um die Angleichung der Löhne ging, so dass ostdeutsche Arbeitgeber scharenweise aus dem Flächentarifvertrag ausschieden. Ludewig regte eine gemeinsame Strategie der Ostländer an, um für die schwierige Zukunft gewappnet zu sein. Heute bestehen trotz erfreulicher Entwicklungen in der subjektiven Lebenszufriedenheit im innerdeutschen Vergleich weiterhin deutliche Unterschiede. Die Bruttolöhne liegen bei knapp 82 Prozent des westdeutschen Durchschnitts. Die Wirtschaft wuchs in den neuen Bundesländern und Berlin um 1,9 Prozent (ohne Berlin nur 1,4 Prozent) während das BIP in Westdeutschland um 2,3 Prozent zulegte. Von den Top 500 der deutschen Unternehmen haben mehr als 450 ihren Sitz im Westen. Hinzu kommt, dass die neuen Bundesländer rund zwei Millionen Einwohner verloren haben. Somit leben rund 80 Prozent der Menschen in Deutschland im Westen und knapp 20 Prozent im Osten. Der wohl positivste Nebeneffekt – die Lebenserwartung im Osten ist deutlich gestiegen und hat sich dem Westniveau angepasst. Gründe sind Spezialkliniken, Operationen und Medikamente, die es in der DDR nicht gab und schnellere Krankentransporte bei Herzinfarkt und Schlaganfall.

Hier passen dann auch die Worte von OB Steffen Scheller: „Es ist ein gutes Land, in dem wir leben.“ Das Fazit im 28. Jahr der Wiedervereinigung: Die Ost-West-Kluft wird kleiner, doch Unterschiede bleiben!