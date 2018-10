Krawalle vor Rathenower Kulturhaus

Hans-Jürgen Wodtke

von Hans-Jürgen Wodtke In diesen Tagen begeht das am 7. Oktober 1958 in Rathenow eröffnete Rathenower Kulturzentrum sein 60-jähriges Bestehen. Die Bereitstellung eines vielfältiges Kulturangebots, vorrangig für die Menschen der Region, war dabei stets Anliegen der Verantwortlichen des Hauses. Inwieweit das glücken konnte, regelten nicht nur die ökonomischen Möglichkeiten, sondern auch immer wieder staatspolitische Vorgaben und Zwänge. So stand die Kulturstätte des Volkes vor rund 50 Jahren zwei Mal im Fokus ernsthaften Protests der Rathenower Jugend. Zudem wird die Einrichtung auch im Zusammenhang mit dem politisch begründeten endgültigen Aus der Klaus Renft Combo im Jahre 1975 genannt.

In der Mitte der 1960er Jahre war die Rathenower Amateurbeatband „The Fellows“ nicht nur in der eigenen Heimatstadt, sondern weit über deren Grenzen bei der Jugend bekannt und beliebt. Für die jungen Menschen besaß die Band zu jener Zeit Kultstatus. In „Ich war ein Groupie der Fellows“ (BRAWO vom 22. Juli 2018) erinnerte sich Karin Dietze an diese ereignisreiche Zeit.

Ab September 1963 kam es zu der, anfangs durch Parteichef Ulbricht vorangetriebenen, vorsichtigen Liberalisierung der Jugend- und Kulturpolitik in der DDR. In deren Folge entwickelte sich für die ostdeutschen Beatbands, wie auch für ihre tanzwütigen Anhänger, ein sehr günstiges Umfeld. Die im staatlichen Auftrag tätigen Stellen, besonders die Jugendklubs, wurden angewiesen, die jungen Bands nach ihren Möglichkeiten zu unterstützen. Neben der materiellen Unterstützung ging es dabei auch um die Bereitstellung von Probenräumen und öffentlichen Auftrittsmöglichkeiten.

Auch das Fernsehen der DDR reihte sich in jener Zeit in den Reigen der Unterstützer ein. Heinz Quermann ging mit der Sendung „Herzklopfen kostenlos“ - Land auf Land ab - auf die Suche nach Talenten. Ob nun der überregionale Bekanntheitsgrad der Rathenower „The Fellows“ Quermann 1965 veranlasste, auch die Optikstadt für seine Livesendungen auszuwählen oder die Stadt mit ihrem modernen und bestens ausgestatteten Kulturhaus den Ausschlag gab, ist nicht belegt.

Als dann ihre Band im Vorfeld der Sendung zu einer Art Vorentscheid eingeladen wurde, war für die zahlreichen Fans klar: unsere „Fellows“ kommen ins Fernsehen. Doch daraus sollte schließlich nichts werden. „Wobei es bei dem Vorentscheid keine Anzeichen dafür gab, dass wir in der Sendung nicht auftreten sollten. Ganz im Gegenteil!“, erinnert sich heute der einstige Fellows- Schlagzeuger Nico Stern, „als es uns dann etwas später klar wurde, dass wir nicht auftreten werden, war die Enttäuschung schon groß.“ Noch größer aber war die Ernüchterung bei den Fellows-Anhängern. Sofort kursierten die wildesten Gerüchte und sorgten für massiven, breiten Jugendprotest von bis dahin nicht gekannter Intensität.

Je näher der Veranstaltungstermin rückte, nahmen Ausmaß und Stärke des Protests noch zu. Damals hieß es: In Rathenow gibt es keine Topfdeckel, geschweige denn Trillerpfeifen oder was sonst noch Krach macht könnte, zu kaufen. Denn die aufmüpfig gewordene Fangemeinde und deren Unterstützer hatten sich geschworen, die Talente-Show massiv zu stören. Die staatlichen Stellen der Region trieb der wachsende Jugendprotest immer mehr in die Bredouille.

Letztendlich entschlossen sie sich kurzfristig dazu, für eine Entlastungsveranstaltung mit „The Fellows“ in der Gaststätte Herrenkrug in Rathenow-West zu sorgen. Im Beitrag „Da war was los, da ging die Post ab“ (BRAWO/4. August 2017) erinnerte sich der damalige Jugendklubhausleiter Ulli Weiss an diese legendäre Veranstaltung. Der Plan ging schließlich auf, denn das Gros der Jugendlichen nahm bereitwillig die zusätzlich gebotene Tanzveranstaltung an und sah von weiteren Protesten bei dem „dicken Quermann“ vor dem Kulturhaus ab. Die gefürchtete Konfrontation zwischen Jugend und Staat wurde damit in letzter Minute noch abgewendet.

Wie unsicher sich indes die staatlichen Stellen und die Fernsehmacher einst waren, belegt die Tatsache, dass die als Livesendung angekündigte Veranstaltung erst eine Stunde später gezeigt wurde. In der Ankündigung am Abend hieß es, es gäbe technische Probleme, die man hoffte, schnellstens beheben zu können. Warum „The Fellows“ damals nicht auftreten konnten, bleibt indes auch heute noch immer im Dunklen. Zu vermuten ist, dass Quermanns Entscheidung mit der Ende 1965 stark veränderten jugend- und kulturpolitischen Lage in der DDR zusammenhing, in deren Folge es ab 1966 für einige Zeit zur offiziellen Verdammung der Beatmusik und -kultur in der DDR kam.

Zu einer weiteren ernsthaften Auseinandersetzung zwischen Staatsmacht und Jugendlichen im Zusammenhang mit einer Jugendtanzveranstaltung im Rathenower Kulturhaus kam es im Spätsommer 1968. Die Niederschlagung des Prager Frühlings lag nur Tage zurück, und die Proteste der Menschen im Osten Deutschland waren noch lange nicht verstummt. Die Beatmusik wurde wieder, wenn auch „zähneknirschend“ toleriert, aber gegen alle weiteren, die Jugend im Osten faszinierenden westlichen Einflüsse gingen die staatstragenden Stellen weiter mit aller Härte vor.

Im „Blauen Saal“ des damaligen Kreiskulturhauses spielte zu diesem Zeitpunkt die Rathenower Jugendtanzkapelle „Gerdis“. Bei dem Tanzvergnügen handelte es sich um eine FDJ-Veranstaltung, vorrangig für Jugendliche im Blauhemd, die Tage später zu einer Großkundgebung nach Ostberlin fahren sollten. Da es zu dieser Zeit immer noch zu wenig Jugendtanzveranstaltungen in der Stadt gab, wollten zahlreiche andere junge Tanzbegeisterte auch an dieser teilhaben.

Die FDJ-Ordner und Mitarbeiter des Hauses versuchten dieses zu verhindern. Doch das gelang nur in der Anfangsphase, denn die Gruppe der Einlassbegehrenden wurde nicht nur immer größer, sondern auch stetig fordernder. Als auch die herbeigerufene Rathenower VP (Volkspolizei) nicht Herr der Lage werden konnte, wurde eine Spezialeinheit der VP aus der Stadt Brandenburg hinzugezogen. Matthias Korn, heute Drummer von „Cotton und Corn“ erinnert sich hierzu: „Die Polizeikräfte versuchten anfangs erfolglos, die Jugendlichen auf dem Kulturhausvorplatz zu zerstreuen und sogenannte Rädelsführer festzunehmen. Dieses wiederum führte zu einer Prügelei, bei der auch von der VP eingesetzte Gummiknüppel immer wieder ihre Besitzer wechselten und damit Polizisten attackiert wurden. Wie heftig die Auseinandersetzung war, zeigt die Tatsache, dass sogar ein Polizeiauto von den Randalierern umgestoßen wurde“.

Weitere Polizeikräfte riegelten schließlich den Großraum um das Kulturhaus konsequent ab und nahmen alle fest, derer sie habhaft werden konnten zur Aufnahme der Personalien. So ging es auch den Musikern der „Gerdis“. In der Erinnerung von Bernd Gartschock, damals Schlagzeuger der „Gerdis“, konnten auch sie sich nicht einer mehrere Stunden dauernder Festnahme entziehen. Lediglich Gitarrist Horst Sommer gelang es, sich vor einem Zugriff in eine angrenzende Gartenkolonie in der Wilhelm-Külz-Straße zu retten.

Wie viele aufmüpfige Jugendliche damals verhaftet und bestraft wurden, konnte bisher nicht recherchiert werden. Vielleicht kann dieser Beitrag etwas zu Klärung beitragen.

Ein weiteres, erwähnenswertes jugend- und kulturpolitisches Ereignis im Zusammenhang mit dem Kreiskulturhaus führt in die frühen 1970er Jahre. Am 6. Februar 1973 gastierte die Klaus Renft Combo aus Leipzig in der Rathenower Kulturstätte. Während des Konzerts trat auch Liedermacher Gerulf Pannach mit seinen systemkritischen Protestsongs auf. Im Nachgang eskalierte die Veranstaltung und führte faktisch zum sofortigen Auftrittsverbot der Leipziger. Noch heute hält sich das Gerücht, dass die vom Rathenower Konzert im verborgenen gemachten Tonaufnahmen zum Ende der Renft-Combo geführt haben sollen. Im Beitrag „Musikgrößen gaben sich in Rathenow die Klinke in die Hand“ (BRAWO/29. Juli 2018) erinnerte sich Werner Knake, als einer der Initiatoren der einstigen Jugendkonzertreihe hierzu: „Im Ergebnis der Querelen um Renft bekam die Betriebsleitung des VEB ROW als Hauptunterstützer `kalte Füße´ und zog sich aus der weiteren Unterstützung für immer zurück. Dieses bedeutete faktisch das Ende der äußerst erfolgreichen Jugendkonzertreihe im Rathenower Kulturhaus.“

Wenn an diesem Samstagabend ab 20.00 Uhr mit Livemusik von „Cotton & Corn“ und DJ-Musik in den 60. Geburtstag des Hauses gefeiert wird, dürfte sich so mancher Gast an die zahlreichen und schönen früheren Tanzveranstaltungen im Hause erinnern. Und das waren Tanzabende, die zumeist wesentlich unspektakulärer zu Ende gingen. In der unlängst erschienenen Broschüre zum Kulturhausjubiläum wird unter anderem auch auf die beliebten Tanzabende in den 1970er und 1980er Jahren mit den „Sheerings“ und „Limeriks“ verwiesen. Die Broschüre ist kostenlos an der Theaterkasse erhältlich.