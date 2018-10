Oktober 2018: Unsere Nachbargalaxien

Thomas Becker

Parey Am Herbsthimmel sind zwei wunderschöne und sehr helle Galaxien zu entdecken: der Andromedanebel und der Dreiecksnebel. Beide Himmelsobjekte sind unsere nächsten kosmischen Nachbarn, wenn man von winzigen Satellitengalaxien unserer Milchstraße absieht.

Galaxien sind gewaltige Ansammlungen von Sternen, Gas, Staub und allen anderen Objekten, die wir kennen. Alle drei Sternensysteme sind sogenannte Spiralgalaxien. Am besten ist das beim Dreiecksnebel zu erkennen, auf den wir von schräg oben schauen (Foto).

Den Namen hat die Galaxie vom Sternbild Dreieck, in dem sie sich befindet. Sie hat einen Durchmesser von ca. 50.000 Lichtjahren (ein Lichtjahr entspricht der Strecke von rund 9,5 Billionen Kilometern) und steht in einer Entfernung von 2,7 Millionen Lichtjahren. Deutlich größer ist der Andromedanebel (im Sternbild Andromeda) mit einem Durchmesser von ca. 140.000 Lichtjahren. Mit einer Entfernung von 2,5 Millionen Lichtjahren steht er uns nur unwesentlich näher.

Trotz der für unsere Vorstellungskraft gigantischen Distanzen befinden sich die beiden Objekte in unserer unmittelbaren kosmischen Nachbarschaft. Aus diesem Grund erscheinen sie uns sehr hell und sehr groß. Besonders der Andromedanebel ist an einem halbwegs dunklen Standort problemlos mit dem unbewaffneten Auge als länglicher Lichtfleck zu sehen. Für den Dreiecksnebel muss schon ein sehr dunkler Himmel, perfekte Durchsicht sowie Beobachtungserfahrung vorhanden sein, um ihn mit den bloßen Augen zu erkennen. Im Sternenpark Westhavelland ist mir dies aber bereits gelungen. Somit sind das die beiden am weitesten entfernten Objekte, die das Auge ohne Hilfsmittel sehen kann.

Zudem ist es auch ein Blick in die ferne Vergangenheit, denn wir sehen sie so, wie sie vor 2,5 Millionen Jahren aussahen. Zu dieser Zeit gab es noch keine Menschen auf der Erde. Die wahre Pracht der beiden Galaxien wird aber erst auf Fotografien deutlich. Selbst in kleinen Teleskopen behalten sie größtenteils ihren nebligen Charakter. Die Sicht wird jedoch in Zukunft besser werden, denn sie bewegen sich auf die Milchstraße zu und werden in ferner Zukunft mit ihr verschmelzen. Bei der Andromedagalaxie wird das in voraussichtlich 4 Milliarden Jahren geschehen. Es darf bezweifelt werden, ob es dann noch Menschen oder andere Lebewesen auf der Erde geben wird. So genießen wir den heutigen Anblick dieser großen Sternensysteme, die am Herbsthimmel ideal zu beobachten sind.

Mondphasen:

Letztes Viertel - 02.10. und 31.10. / Neumond - 09.10. / Erstes Viertel - 16.10. / Vollmond - 24.10.

Veranstaltungen:

Weitere Informationen auf www.sternenpark-westhavelland.de

Do. 18.10. / 19.00 Uhr – „Öffentliche Beobachtung am Sternenhimmel“ - Vortrag mit Beobachtung im Naturparkzentrum Milow; Fr. 26.10. / 19 Uhr - „Vollmondspaziergang“ – Nachtwanderung mit Thomas Becker in Gülpe (10 Euro). Infos: www.zumnordlicht.com/sternenpark, Anmeldung per E-Mail an info@zumnordlicht.com oder telefonisch: 0176/7893 5281.