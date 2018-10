Georg Quander hat Dienst in der Kammeroper angetreten

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Georg Quander hat am Montag seinen Dienst als neuer künstlerischer Leiter der Rheinsberger Kammeroper angetreten. Wie es aus der Pressestelle des Hauses hieß, hat er sich mit allen Mitarbeitern bekannt gemacht und sich einen Überblick vom Haus verschafft. Der 67-Jährige war von 1991 bis 2002 in Intendant der Berliner Staatsoper und bis 2005 Kulturdezernent in Köln. Er hat zahlreiche Opern inszeniert und lehrte an der Berliner Humboldt-Universität. Er beerbt nun Frank Matthus, der seine Tätigkeit an der Kammeroper nach vier Jahren beendet hat. Welche Ziele sich Quander in Rheinsberg gesetzt hart, möchte er verkünden, wenn er sich eingearbeitet hat.