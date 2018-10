Mann bedroht Frauen mit dem Messer

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) Mitarbeiterinnen der Kreis-Asylbehörde sind am Donnerstag vor einem messerzückenden Kameruner aus dem Fenster geflohen.

Der 31-jährige Mann hatte das küchengebräuchliche Schneidwerkzeug einer 49-jährigen Angestellten unter die Nase gehalten. Zuvor hatte er erfahren, dass ihm der unbefristete Aufenthaltstitel nicht verlängern wird. Der Kameruner ist laut Kreissprecherin Britta Avantario seit vier Jahren im Land. Sein Asylantrag sei vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgelehnt worden.

Insgesamt seien drei Mitarbeiterinnen in dem Großraumbüro bedroht worden, von denen zwei, darunter die 49-Jährige, den Ausstieg aus dem Fenster nutzten, um sich in Sicherheit zu bringen. Einer 55-Jährigen Kollegin war das nicht gelungen. Sie wurde von dem Mann in dem Raum festgehalten, während die zwei geflohenen Frauen den Wachschutz und dieser dann die Polizei alarmierte. Mit zwei Streifenwagen waren die Beamten zum Tatort an der Neuruppiner Heinrich-Rau-Straße geeilt. „Als der Mann die Autos sah, verließ er das Büro und wollte flüchten“, so ein Polizeisprecher.

Zwei Uniformierten gelang es jedoch, den Mann zu entwaffnen und zu überwältigen. Er wurde in Gewahrsam genommen. Laut Britta Avantario blieben die drei Mitarbeiterinnen unverletzt, erlitten aber einen Schock. Sie wurden als Zeuginnen von der Polizei befragt. Die Vernehmung des 31-Jährigen selbst dauerte noch bis in die Abendstunden des Donnerstags an. Ein Dolmetscher war dafür hinzugezogen worden. Ob der Mann danach in Haft blieb oder wieder auf freien Fuß gesetzt worden ist, war bis zum Redaktionsschluss deshalb noch unklar. Die Polizei ermittelt nun gegen den 31-Jährigen wegen Bedrohung und Freiheitsberaubung.