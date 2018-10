Windböe erfasst Motorradfahrer

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der B 96 in Höhe Margaretenhof. Zwei Kradfahrer befuhren die Straße in Richtung Gransee, als einer der beiden auf gerader Strecke vermutlich wegen einer Windböe die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Dabei wurde der 61-jährige Fahrer an der Schulter verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Um die Bergung des Krades kümmerten sich Angehörige Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1 500 Euro. Die Straße war für 30 Minuten gesperrt. Zu nennenswerten Beeinträchtigungen des Verkehrs kam es allerdings nicht.