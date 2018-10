Alles neu in Sommerfelder Kita saniert

Marco Winkler

Sommerfeld (MOZ) Für 260 000 Euro wurde in den vergangenen vier Monaten die Kita Villa Kunterbunt in Sommerfeld energetisch saniert. „Eine herausfordernde Zeit für alle Beteiligten“, sagt Elke Schilling, seit 43 Jahren Leiterin der Einrichtung. Sie atmet durch. Die Zeit der Improvisationen – die Kita wurde im laufenden Betrieb saniert – liegt hinter ihr und ihrem Team.

Von optimalen Bedingungen spricht Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) am Donnerstag. Umgebaut wurde der Krippen-Flügel: Wände mussten verschoben, Räume ausgebaut, das Dach saniert werden. Hinzu kamen bodentiefe Fenster, Fußbodenheizungen, eine neu verputzte und teilweise mit Holz verkleidete Fassade. Herausfordernd war die parallel laufende zweite Baustelle: In dem schon sanierten Kita-Flügel mussten – als Folge des Regensommers 2017 – Räume trockengelegt, Grundleitungen verlegt werden. Schimmel habe es nicht gegeben, so Busse. Trockenlegung und Außenanlagen kosteten 80 000, Sanierung und Fassadenarbeiten 210 000 Euro. Hiervon werden 110 000 Euro mit Fördergeldern finanziert. Wäre die Stadt von Anfang an von einer Grundsanierung und keiner Teil-Sanierung ausgegangen, hätten bis zu 90 Prozent Fördermittel fließen können. „Daraus haben wir gelernt“, so Busse.

Probleme gab es laut Architekt Oliver Jirka bei den Ausschreibungen: „Auch wir sind Opfer der Baukonjunktur geworden.“ Ausschreibungen mussten wiederholt, dann freihändig ohne formelles Verfahren vergeben werden. Es kam zu einem Bauverzug von sechs Wochen. Unerwartet waren zudem die unterschiedlichen Bodenhöhen der Räume. Teils musste der komplette Estrich entfernt werden.

Den Kita-Standort gibt es seit 1959 an dieser Stelle, später kamen die Krippen-Kindern hinzu. Nach der Wende erhoben die Alteigentümer Anspruch. „Die Kaufverhandlungen waren nicht einfach, aber es war die richtige Entscheidung, diese finanzielle Kröte zu schlucken“, so Ortsvorsteher Jürgen Kurth (UWG/LGU). Neben der Kirche sei die Kita prägend und Mittelpunkt des Dorflebens.

Einige Arbeiten stehen noch aus. So wird der Rollrasen – eine Spende des Kita-Fördervereins – dieser Tage verlegt. Ein wenig müssen die Kinder also noch um die Bagger herum spielen. Dank 16-wöchiger Erfahrung dürfte das nicht schwer fallen. (win)