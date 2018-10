Schulkinder zeigen in Menz ihr Zirkusprogramm

Wolfgang Gumprich

Menz Erst langsam und vorsichtig, dann immer forscher tasteten sich die Kinder der Fontane-Grundschule und die Vorschulkinder aus „Henriettes Schneckenhäuschen“ in die für sie so unbekannte, aber spannende Welt des Zirkus’ heran. Der Erste Ostdeutsche Projektcircus Andre Sperlich hielt seit Montag eine Projektwoche ab. Und da der offizielle und geschützte Namen zu lang ist, malten die Mädchen und Jungen Plakate für den „Zirkus Fontanelli“.

An drei Tagen machte Clownstrainerin Heidi Rosner aus den Kindern kleine Artisten, die jonglieren, balancieren, Feuer schlucken und sich anmutig in der Manege bewegen. „Mit diesem jahrgangsübergreifenden Projekt haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Katrin Alexandrin. „Die Kinder müssen – im Wortsinn – über ihren Schatten springen, sie erweitern ihren Horizont, tanken Selbstvertrauen, stehen im Mittelpunkt“.

Das zweistündige Programm ist eingebettet in die Geschichte von Tina, die um die Welt reist und dabei so allerlei erlebt, wie es auch der Titelsong andeutet „Das Zirkuszelt ist der Mittelpunkt der Welt“. Besonderen Wert legt Direktor André Sperlich auf die Fähigkeiten, die gestärkt werden: „Die motorische und soziale Kompetenz werden verbessert, denn Zirkusarbeit bedeutet Zusammenarbeit, Disziplin, Körperlichkeit, Mut sowie Verantwortung für sich und andere“.

Damit Eltern, Geschwister und Großeltern ihre Kinder aus einem andere Blickwinkel sehen, gibt es noch zwei Vorstellungen, am Freitag, 5. Oktober, ab 17 Uhr, am Sonnabend, 6. Oktober, um 10 Uhr. Anschließend werden die Eltern – wie beim Aufbau – auch wieder mithelfen, das Zelt abzubauen und alles in die Zirkuswagen zu verpacken. Denn die nächste Stadt und die nächste Schule warten schon auf den Projektcircus Andre Sperlich und seine Artisten.(wg)