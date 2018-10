Hafenhotel hat neue Chefin

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Das Rheinsberger Maritim Hafenhotel hat eine neue Direktorin. Am Montag hat Susann Farnhorn die Leitung der Anlage übernommen. Die 48-Jährige war zuvor als Regionalmanagerin Berlin/Potsdam für das Deutsche Jugendherbergswerk beim Landesverband Berlin Brandenburg tätig. Die Betriebswirtin und gelernte Kellnerin arbeitete davor vier Jahre als General-Managerin im art`otel Dresden und war mehrere Jahre lang in verschiedenen Hotels in Großbritannien beschäftigt. Die Maritim Hotelgesellschafthofft, dass Farnhorn an die positive Entwicklung der vergangenen Jahre anknüpfen kann.

Farnhorns Vorgängerin Andrea Stuff hatte erst vor einem Jahr die Leitung des Hotels übernommen. Da Stuff in der nähe ihrer Heimat ein besseres Angebot fand, verließ sie Rheinsberg bereits im Dezember wieder. Das zurückliegende Dreivierteljahr hatte der stellvertretende Direktor Marcel Jeschke das Haus kommissarisch geleitet.

Die Maritim-Gruppe hat nach der Insolvenz des Hotels 2013 den Betrieb übernommen. 2016 war das Haus saniert und wurde an die Intwon-Invest-Gruppe verkauft. Maritim blieb jedoch Betreiber. Vor Kurzem ist das Hotel erneut mit vier Sternen Superior ausgezeichnet worden. (bk)