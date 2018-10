Neuhofer schnitzen gemeinsam Kürbisse

Martin Lange

Zehdenick-Neuhof Schaurig-schön war das traditionelle Kürbisfest in Zehdenick-Neuhof, zu dem die Familie Lange eingeladen hatte. Bereits zum fünften Mal trafen sich Jung und Alt, um gruselige und auch lustige Gesichter in das bunte Herbstgemüse zu schnitzen. Bevor die Neuhofer zu einem Fackelumzug durch ihren Stadtteil zogen, gab es erst einmal eine Stärkung: Brötchen mit Grillwürstchen wurden gereicht. Nach dem Umzug wartete auf die Gäste eine besondere Überraschung: Die Kürbisse leuchteten in der Dunkelheit freundlich in die Oktobernacht.Leserfoto: Martin Lange