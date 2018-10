Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Brandenburg will sich im Bundesrat für ein besseres Wolfs-Management stark machen. Ein gemeinsamer Plan mit Niedersachsen und Sachsen umfasst zehn Punkte. So soll laut Umweltministerium etwa das Bundesnaturschutzgesetz an die europäische FFH-Richtlinie angepasst werden, um mehr Klarheit darüber zu erhalten, unter welchen engen Voraussetzungen die Tötung eines Wolfs erlaubt ist.

Ein gemeinsames Monitoring und Management mit Polen wird ebenso für erforderlich gehalten wie die von Brandenburg immer wieder geforderte Festlegung und Überprüfung des günstigen Erhaltungszustands der Art im jährlichen Turnus.

Für den 10. November hat ein Brandenburger Agrarbündnis unter dem Motto „Aktives Wolfsmanagement jetzt!“ zu einer Kundgebung vor dem Landtag aufgerufen.