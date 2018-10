Krewelin bedankt sich bei seiner Feuerwehr

Thomas Pilz

Krewelin (MOZ) Weil die Wehr in Krewelin in diesem Jahr bislang 50 mal ausrücken musste, hat sich der Ortsbeirat des Dorfes bei den Brandschützern im Rahmen einer Feier herzlich bedankt – stellvertretend für alle Kreweliner. Bevor die 27 aktiven Kameraden und eine Kameradin beim Eisbeinessen im Gerätehaus ausgiebig feiern durften, mussten sie erst einmal ein kleines Quiz absolvieren. Wehrleiter Henry Jaquet erklärte, man habe auch deshalb so oft ausrücken müssen, weil die Ortswehr als einzige in Zehdenick über das Löschfahrzeug TLF 4000 verfügt. Bei dem langen, heißen und trockenen Sommer musste häufig gelöscht werden.