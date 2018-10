Erdwall statt Maschendrahtzaun

Heike Weißapfel

Zühlsdorf Der Erdwall steht noch da, Widerspruch beim Bauordnungsamt des Kreises ist eingelegt. Da beides parallel läuft, ist Dr. Siegfried Hermann gespannt, was aus seiner Petition bei der Gemeinde Mühlenbecker Land wird. Am Montag wird sie beraten. „Ich hoffe, die Gemeindevertreter haben sich ein Bild gemacht und verweisen nicht bloß auf das Landratsamt“, sagt Herrmann, und seine Frau Elisabeth ergänzt: „Es hat nur ein Jahr gedauert, das Mietshaus zu bauen. Darauf waren wir ganz stolz. Nun dauert der Streit um den Wall auch schon fast ein Jahr.“

Für den grünen, bewachsenen Hügel vor dem Haus mit vier Mietparteien in der Dorfstraße fehlt die Baugenehmigung. „Für eine zwei Meter hohe Betonmauer könnten wir eine Baugenehmigung erhalten“, sagt Siegfried Hermann. „Aber eine neue Mauer wollen wir nicht.“ Aus Maschendraht oder Holz wäre eine Grundstücksbegrenzung möglich, aber ein Zaun steht sowieso schon da. Hermann geht es auch darum, dass nicht jeder auf die ebenerdige Terrasse der Mieter schauen kann und der Straßenlärm gemildert wird. Zudem möchte er ein ansehnliches Biotop schaffen. Augenblicklich ist dort teilweise Wildwuchs und an der Seite der Mieter befindet sich eine grüne Abdeckplane.

Gemeinde und Kreis sind sich grundsätzlich darüber einig, dass sie den Bauantrag für den Hügel ablehnen. Wenn auch dem bepflanzten Kreisverkehr am Ortseingang gar nicht so unähnlich – ortsüblich ist der Hügel eben nicht, da es keine weiteren solcher Anlagen in der Umgebung gibt. Gegen die Ablehnung des Bauordnungsamtes hat der Rechtsanwalt des Ehepaars Widerspruch eingelegt, der noch nicht behandelt worden ist.

Die Petition, den Hügel doch stehen zu lassen, haben 60 Zühlsdorfer unterschrieben. Einen Einigungsvorschlag von der Gemeinde gibt es: Es könnte eine Bresche geschlagen werden, sodass zwei Erdwälle entstehen. Denn Knackpunkt der Ablehnung ist, dass die Aufschüttung nicht mehr als 30 Quadratmeter Fläche einnehmen darf. Es sind zurzeit aber 68. Eine Lücke von fünf Metern würde das Problem der Genehmigung zwar lösen – aber auch den Sicht- und Lärmschutz deutlich schmälern. (hw)

Die Gemeindevertreter tagen am Montag ab 18.30 Uhr im Schildower Bürgersaal, Franz-Schmidt-Straße 3.