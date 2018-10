„Bavaria One“: Diese Wette könnte aufgehen

Berlin (MOZ) Natürlich mutet das alles bizarr an: dieses Logo mit dem übergroßen Kopf von Markus Söder; der großspurige Name „Bavaria One“ und vor allem der Zeitpunkt: Die Wahl in Bayern findet in wenigen Tagen statt, da stellt das Kabinett mal eben 700 Millionen Euro bereit, damit die bayerischen Wähler davon träumen können, schon bald das All zu erobern. Diese ganze Söder-Show ist zweifelsohne dem Landtagswahlkampf geschuldet. All die Kritiker, die „Bavaria One“ lächerlich machen, haben das durchschaut. Falsch liegen sie trotzdem.

Denn wer einen Blick hinter den Vorhang dieses grotesken Söder-Wahlkampf-Theaters wirft, der findet dort ein Programm, auf das andere Bundesländer neidisch sein können. „Bavaria One“ setzt zumindest ein bisschen von dem um, was sonst nur in Sonntagsreden versprochen wird: Ständig hört man, dass ein Land fast ohne Rohstoffe in seine Köpfe investieren muss. Bayern macht das. Immer wieder wird von Politikern verlangt, zuversichtlich nach vorn zu blicken und auch mal große Würfe zu wagen. „Bavaria One“ ist ein solches Wagnis – und die Chancen stehen gut, dass diese Wette auf die Zukunft aufgeht.

Wenn das Land jetzt Geld für die Spitzenforschung ausgibt, dann begünstigt es Unternehmensansiedlungen, schafft Arbeitsplätze und sichert Wohlstand. Juso-Chef Kevin Kühnert irrt deshalb, wenn er dem Ministerpräsidenten vorwirft, die Prioritäten falsch zu setzen. Investitionen in Forschung schließen Mittel für den sozialen Wohnungsbau ja nicht aus. Im Gegenteil: Sind sie gut angelegt, sorgen sie dafür, dass auch in Jahrzehnten noch sozialer Wohnungsbau möglich ist.

Und „Bavaria One“ kann noch mehr: Wenn im Rahmen des Programms tatsächlich erfolgreich geforscht wird, dann haben alle etwas davon. Gelänge es, die Satellitentechnologie weiterzuentwickeln, würden Navigationssysteme präziser und Bauern könnten Düngemittel gezielter einsetzen. Gelänge es, die Quantentechnologie voranzutreiben, wäre das ein Riesenschritt fürs automatisierte Fahren. Und gelänge es, den Hyperloop zur Marktreife zu bringen, käme das einer Revolution des Transportwesens gleich. Kein Politiker würde sich beklagen, wenn das nächste Google wirklich aus Deutschland käme. Doch das braucht die richtigen Rahmenbedingungen. Bayern bemüht sich, diese zu schaffen.