Spott und Häme für „Bavaria One“

Mathias Puddig

München (MOZ) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist kein Mann von großer Bescheidenheit – da verwundert es auch nicht, dass er das Logo des bayerischen Raumfahrtprogramms „Bavaria One“ mit seinem eigenen Konterfei schmückte. Das zumindest ist auf einem Bild zu sehen, das Söder in dieser Woche bei Twitter veröffentlichte. „Zukunft heißt Technologie. Bayern ist Marktführer: wir investieren in Digitalisierung, Robotik, künstliche Intelligenz, Hyperloop und Raumfahrt und entwickeln sogar Quantencomputer“, schrieb er dazu.

Kritische Reaktionen folgten prompt. Juso-Chef Kevin Kühnert listete auf, worin Bayern nicht investiere: bezahlbare Wohnungen, gebührenfreie Kitas, unbefristete Jobs für angestellte Lehrkräfte. „Vielleicht muss man wirklich hinterm Mond leben, um Prioritäten so zu setzen“, schrieb Kühnert. Hubert Aiwanger, Fraktionschef der Freien Wähler, findet, das Projekt solle in „Bavaria Größenwahn“ umbenannt werden.

Das bayerische Kabinett hat in dieser Woche die neue Raumfahrtstrategie beschlossen, mit der Bayern zum führenden Raumfahrtstandort in Europa werden soll. Insgesamt 700 Millionen Euro sollen dafür in den kommenden zehn Jahren investiert werden. Das Programm umfasst eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen. So bekommt die Technische Universität in München eine neue Fakultät mit 50 Professuren und knapp 2000 Studienplätzen.

Zudem werden außerhalb der Ballungszentren in Bayern sieben zusätzliche Standorte für digitale Gründerzentren eingerichtet werden. Auch eine Teststrecke für den Hyperloop ist geplant. Mit dem Transportsystem soll es möglich sein, Dinge und Personen fast in Schallgeschwindigkeit von einem Ort zu einem anderen zu bewegen.