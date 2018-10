Kostenexplosion bei neuem Archiv

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Umbau der Bürgerschule zum Stadtarchiv wird weitaus teurer als geplant. Wegen enormer Baupreissteigerungen muss die Stadt 1 Millionen Euro zusätzlich aufbringen. Auch die Bauzeit verlängert sich.

Eigentlich sollte das neue Stadtarchiv längst von der Collegienstraße an den Lennépark umgezogen sein. Mittlerweile aber gehen die Planer von einer Übergabe des sanierten Gebäudes erst im dritten Quartal 2019 aus. Und nicht nur das: die Gesamtkosten für das komplizierte Bauprojekt steigen von 6,9 auf 7,9 Millionen Euro. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, die am Mittwoch im Stadtentwicklungsausschuss und darauf die Woche im Stadtparlament zur Abstimmung steht. Darin geht es um eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Million Euro. Die Zustimmung der SVV ist die Voraussetzung dafür, dass die Verwaltung noch in diesem Haushaltsjahr Aufträge für 2019 vergeben, also zeitnah am neuen Stadtarchiv weiterbauen kann.

Erste Kalkulationen im Jahr 2012 gingen von 4,5 Millionen Euro Baukosten aus. Zum Baustart 2016 wurden 6,2 Millionen Euro veranschlagt. Während der Bauphase taten sich dann etliche Probleme auf: giftiger Bauschutt, Risse im Mauerwerk, unentdeckte Schäden am Dach, archäologische Funde, Denkmalschutzauflagen, Zeitverzug auf der Baustelle. Im Dezember 2017 musste das Stadtparlament deshalb schon einmal Mehrkosten in Höhe von 682 000 Euro billigen.

Doch dabei blieb es nicht. Als Hauptgrund für die nächste Kostensteigerung nennt die Verwaltung die anhaltend gute Baukonjunktur. Baufirmen können zwischen verschiedenen Auftraggebern wählen, die hohe Nachfrage treibt die Preise in die Höhe. In fast allen Gewerken hätten sich in den Ausschreibungen Baupreissteigerungen ergeben, „die in dieser Höhe nicht kalkulierbar und daher auch nicht eingeplant waren“, heißt es in der Vorlage. Teilweise mussten Ausschreibungen wiederholt werden, was zu weiteren Verzögerungen führte.

Eine Auftragsvergabe für die Sanierung der Fassade ist gar bis heute nicht geglückt, und das trotz zweier Anläufe. Die Angebote passten bisher nicht ansatzweise ins Budget. Allein für diesen Posten will die Bauverwaltung daher 535 000 Euro mehr veranschlagen. Der Rest der Million setzt sich aus Nachträgen für gestiegene Material- und Lohnkosten aufgrund von Bauzeitverlängerungen, erhöhten Angebotspreisen für weitere Gewerke oder zusätzlichen Kosten für längere Standzeiten der Baugerüste zusammen.

„Es kam eins zum andern“, sagt Baudezernent Jörg Gleisenstein (Grüne). In einer ergänzenden Präsentation zur Vorlage hat die Stadtverwaltung versucht, den Mehrbedarf zu begründen. „Wir haben das nach bestem Wissen und Gewissen dargestellt und werben damit um Zustimmung“. Ein siebenstelliger Aufschlag sei keine Kleinigkeit, doch eine Alternative sehe er nicht. „Wir brauchen die zusätzlichen Mittel, weil wir sonst nicht weiter bauen können. Die Folgen mag man sich gar nicht ausdenken“, so Gleisenstein. „Dann hätten wir einen unfertigen Bau, der Geld frisst. Und müssten zudem noch Millionen an Fördermitteln zurückzahlen.“

Zur Finanzierung der Mehrkosten wollen Bund und Land noch einmal zusätzlich 400 000 Euro zur Verfügung stellen – insgesamt fließen dann 5,4 Millionen Euro an Fördermitteln in das Bauvorhaben. Den Rest aber muss die Stadt selbst stemmen.

Als neuer Fertigstellungstermin für das Gebäude samt Außenputz wird nun der 31. August 2019 genannt Das Erdgeschoss des neuen Archiv-Standortes soll öffentlich zugänglich sein, mit Lesesaal, Vortrags- und Büroräumen. In den Obergeschossen werden die Magazine für die umfangreiche Sammlung sowie Verwaltungsräume Platz finden.