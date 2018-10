Staffelmiete sorgt für Verwirrung

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Etliche Eisenhüttenstädter haben in ihrem Mietvertrag noch für Staffelmieten unterschrieben. Obwohl die Gebäudewirtschaft diese seit geraumer Zeit ausgesetzt hat, ist das Thema längst nicht abgehakt. Zudem gibt es Gewerbemieter, deren Mieten weiterhin gestaffelt sind.

In einem Gespräch über Wohnungsangebote in Eisenhüttenstadt erklärte ein junger Mann dieser Tage, dass die Miete für seine Einraumwohnung in der Karl-Marx-Straße in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen sei. Der Grund: eine festgeschriebene Staffelmiete. Vermieter dort ist die Gebäudewirtschaft (Gewi). Doch deren Geschäftsführer Oliver Funke betont: „Wir hatten in früheren Jahren solche Staffeln. Seit zirka fünf Jahren gibt es keine Staffelmieten mehr. Wir haben davon Abstand genommen.“ Das kommunale Wohnungsunternehmen habe damals Briefe an seine Mieter verschickt, in denen diese darüber informiert worden seien, dass die Staffelung ausgesetzt wird und es bei der Miete bleibe, die zum damaligen Zeitpunkt galt.

Bei einem Staffelmietvertrag erhöht sich die Miete automatisch zu den vereinbarten Zeitpunkten – bei der Gewi einst alle zwei Jahre. Der Vermieter muss den Mieter weder um Zustimmung bitten noch die Preiserhöhung besonders begründen. Die Gewi hatte das Thema ad acta gelegt – jedenfalls theoretisch. „Aber erst in dieser Woche kamen wieder zwei Mieter, die Fragen zu ihrer Staffelmiete hatten“, wundert sich Funke und sucht nach einer Erklärung für die Unwissenheit und die Verunsicherung: Die alten Mietverträge seien noch immer in Umlauf, und in denen seien bis zum Jahr 2020 Staffelbeträge vereinbart worden. „Möglicherweise haben einige unseren Brief nicht mehr“, vermutet er. Doch der Geschäftsführer versichert: Die Gewi ziehe keinen Erhöhungsbetrag mehr ein. Und wer aus Unwissenheit die nächst höhere Staffel überweise, der werde informiert, dass der Betrag nicht mit der geforderten Summe übereinstimme.

Die Gewi hatte Staffelmieten im Jahr 2001 eingeführt. Dabei handelte es sich um eine Mietpreiserhöhung, die vergleichsweise gering ausfiel und kalkulierbar war. So stieg beispielsweise bei einem Mieter, der 2007 in die Pawlowallee gezogen war, die Kaltmiete 2009 um 9,26 Euro (1,8 Prozent) und 2011 erneut um 8,60 Euro (1,8 Prozent). Das Geld decke lediglich die Kosten, erklärte die damalige Geschäftsführerin. Hinzu kommt natürlich, dass der Vermieter weniger Verwaltungsaufwand und eine größere Planungssicherheit hat, wenn die Mieterhöhungen von vornherein kalkulierbar sind.

Oliver Funke aber hielt von den Staffelungen nichts. Er halte sich an den Marktmietspiegel, erklärt er. „Wenn der steigt, dann erhöhen wir die Mieten dementsprechend.“ Wenn Bewohner bezüglich ihres Mietvertrages Fragen haben, könnten sie jederzeit in die Geschäftsstelle kommen. Selbst bei Gewerbemietern verzichtet die Gewi nach eigenen Angaben auf die einst gestaffelten Mietpreiserhöhungen.

Bei der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) hat es für Wohnraum noch nie Staffelmieten gegeben, teilt Verena Rühr-Bach, die Vorstandsvorsitzende, mit. „Von Staffelmieten betroffen sind bei uns vereinzelt Gewerberaummieter.“ Das hänge von der Gewerbeart ab. „Dort wollen wir mit einem niedrigen Kaltmieteneinstieg den Beginn der Geschäftstätigkeit erleichtern“, erklärt sie. „Ansonsten wäre zu befürchten, dass wirtschaftliche Schwierigkeiten sogleich wieder zur Kündigung des Gewerberaumes führen. Damit ist niemandem geholfen.“ An dieser Praxis wolle man festhalten.