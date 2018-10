Einschränkung bei Trinkwasserversorgung

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband (NWA) reinigt ab Montag, 10 Uhr, Leitungen im Trinkwassernetzt und macht vorsorglich darauf aufmerksam, dass es dadurch zu einem Druckabfall und zu einer eingeschränkten Trinkwasserversorgung auch in Wensickendorf, Zehlendorf und Schmachtenhagen kommen kann.

Wie Verbandsvorsteher Matthias Kunde am Donnerstag mitteilte, müssten einige Leitungen wegen überdurchschnittlicher Wasserentnahme in der zurückliegenden Trockenperiode einer kombinierten Luft-Wasser-Spülung unterzogen werden. Betroffen sei der Abschnitt zwischen Wandlitz und Prenden. Es komme dadurch zu einem mehrtägigen Wegfall der Versorgung aus Richtung des Wasserwerks Prenden, so Kunde. Die Druckerhöhungsstation in Basdorf werde daher verstärkt, um die Bereitstellung der Grundversorgungsmenge zu sichern. „Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in den genannten Versorgungsgebieten der Versorgungsdruck zeitweise reduziert ist“, sagte Kunde. Sollten weitere Engpässe auftreten oder in den nachfolgenden Tagen Qualitätsmängel anhalten, bittet der NWA um Rückmeldung über den Verwaltungssitz in Zehlendorf oder die Betriebsstelle im Wasserwerk Basdorf. Außerdem würden die öffentlich bekannten Notrufkontakte (E-Mail, Mobiltelefon) zur Verfügung stehen.(kd)