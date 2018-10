Module als Übergangslösung

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Die Platzverhältnisse für die Schüler und Lehrer am Heinitz-Gymnasium werden sich zum nächsten Schuljahr verbessern. Angesichts der gestiegenen Klassenzahl wird der Landkreis bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus Module aufstellen lassen, wurde jetzt in der Schulkonferenz angekündigt.

Zu der Zusammenkunft der Vertreter verschiedener Schulgremien am Dienstagabend in der Aula waren noch mehrere Eltern dazugestoßen und Schulleiterin Gabriele Schölzel hatte eigens die Tagesordnung umgestellt, um für den aus Sicht der Gäste wichtigsten Punkt genug Zeit zu lassen: Wie soll es weitergehen am Heinitz-Gymnasium? Schließlich hatte die Einrichtung zum Schuljahresbeginn eine zusätzliche Klasse aufnehmen müssen.

Für die ist der frühere Speiseraum umgebaut und ausgestattet worden. „Es ist nicht schön, aber es geht“, sagte die Schulleiterin. Sie erinnerte daran, dass die Schule ursprünglich für 450 Mädchen und Jungen ausgelegt gewesen sei, aber inzwischen „immer deutlich mehr als 600“ unterrichtet werden. Man sei derzeit „am Limit“. Einen Großteil der Stunden sei alles voll, werde jeder kleinste Raum genutzt, gebe es keinerlei Spielraum mehr.

Problematisch sei besonders die Situation bei den Sanitärräumen für Mädchen, für die etwa zehn Toiletten fehlten, so dass in Pausen Schlange stehen angesagt sei. Und Eltern mahnen an, dass auch eine vernünftige Mittagsversorgung möglich sein müsse.

Weil nach Aussagen des Schulamtes auch in den folgenden Jahren Mehrbedarf an Gymnasiumsplätzen zu erwarten sei, wollten die Rüdersdorfer von der Kreisverwaltung wissen, wie denn die Perspektive aussieht, bis der geplante Erweiterungsbau steht. Briefe und Nachfragen vor einigen Monaten waren nach Einschätzung einer Eltern-Initiative nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Deshalb hatte man zu der Konferenz auch den Leiter des Schulverwaltungsamtes von Märkisch-Oderland, Tobias Sey-farth, eingeladen.

Der konnte mitteilen, dass die Entscheidung gefallen sei, dass Module angeschafft werden – mit drei zusätzlichen Klassenräumen und einem Sanitärtrakt, so dass sich die Lage entspannen werde. Das Planungsbüro, das auch den Erweiterungsbau betreut, sei mit den Vorbereitungen beauftragt, im Sommer 2019 solle der Containerbau zur Verfügung stehen, sagte er und erntete für die „gute Botschaft“, wie Teilnehmer bemerkten, spontanen Beifall der Runde. Über Kosten konnte Sey-farth noch keine Angaben machen, weil noch nicht klar sei, ob die Container gekauft oder geleast werden.

Wie Seyfarth weiter mitteilte, gehe man davon aus, dass der Erweiterungsbau vor dem Gymnasium 2020 fertig werde. Nachdem die Wünsche der Schule und die Möglichkeiten des Kreises in Übereinstimmung gebracht worden seien, seien zuletzt die Feinabstimmungen gelaufen. Gabriele Schölzel ergänzte, dass es inzwischen auch die Bauanlaufberatung für die Sporthalle gegeben habe. Und der Bauplatz für die Erweiterung solle noch in diesem Jahr vorbereitet, Leitungen verlegt werden. Das stimme sie optimistisch, dass der Bau termingerecht fertig werde. „Wenn die Erweiterung fertig ist, werden wir Bedingungen haben, die wir noch nie hatten“, machte sie deutlich. Dann wären sogar sechs Klassen pro Jahrgang möglich. Das nötige Personal sei für Gymnasien in der Regel kein Problem. Mit den angekündigten Modulen wären laut Gabriele Schölzel noch zwei zusätzliche Klassen möglich.

Elternvertreter Ralf Urban forderte, dann in jedem Falle die bisherige Mensa wieder für die Schulspeisung herzurichten. Und Cornelia Kalk äußerte „als Mutter“ den Wunsch, dass der Landkreis künftig früher Platz schafft als in diesem Fall, also Lösungen anbietet, sobald absehbar ist, dass mehr Kinder zu erwarten sind. Gabriele Schölzel nahm die Verantwortlichen in Seelow in der Beziehung in Schutz: Da das Auswahlverfahren für die angehenden Gymnasiasten erst im Frühjahr beginne und sich lange hinziehe, sei erst spät klar, ob es „Überhänge“ gebe. Erst wenn dies feststehe, könne reagiert werden. Und Kreistagsabgeordneter Uwe Salzwedel ergänzte: „Die Verwaltung macht das, was der Kreistag sagt.“ Und der diskutiere schon seit vielen Jahren, dass am Berliner Rand mehr Plätze benötigt werden.