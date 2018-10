Oberhaveler Gesundheitsamt rät zur Grippe-Impfung

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Der Herbst ist da. Und mit ihm steht auch schon die nächste Grippesaison wieder in den Startlöchern. Das Gesundheitsamt des Landkreises und die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) raten deshalb zur Grippeschutzimpfung.

Allein im vergangenen Winter wurden nach Angaben des Gesundheitsamtes im Landkreis Oberhavel 1121 Influenza-Erkrankungen diagnostiziert. Ein hoher Wert, der zeitweise für hohe Personalausfälle in Schulen, Betrieben und öffentlichen Einrichtungen führte. Nach Angaben der KKH Oranienburg lag die Zahl der Erkrankten im ersten Quartal dieses Jahres sogar um 85 Prozent über dem Vorjahreswert. Hintergrund war unter anderem, dass der Impfstoff nicht zum Erreger passte. Dennoch wird wieder zur Impfung geraten. „Sie stellt die wichtigste Vorsorgemaßnahme gegen die Erkrankung dar“, heißt es in der Erklärung des Gesundheitsamtes. Christiane Cranz von der KKH Oranienburg rät vor allem Menschen ab 60 Jahren, Schwangeren und chronische Kranken zum Grippenschutz. „Eine hundertprozentigen Schutz gegen Grippe kann aber auch der Vierfachimpfstoff nicht gerantieren. Dazu sind die Grippeerreger zu wandlungsfähig“, so Christiane Cranz.