Blau-Weiß holt sechs wichtige Punkte in drei Tagen

OGA

Hohen Neuendorf „Die sechs Punkte in drei Tagen waren wichtig. Sehr sogar“, sagt Trainer Torsten Thiel. Denn damit hat sich sein SV Blau-Weiss Hohen Neuendorf in der Berliner Fußball-Landesliga etwas Luft verschafft. Dass dies schon nach sieben Spieltagen notwendig war, lag an dem schwachen Saison-Auftakt der Mannschaft aus Oberhavel, die sich mit nur einem Punkt aus den ersten fünf Begegnungen tief im Keller wiederfand. „Jetzt haben wir wieder Licht am Ende des Tunnels“, freut sich Thiel.

Dass das schon zu Beginn der Serie stark ins Wanken geratene Hohen Neuendorfer Schiff aber noch lange nicht in ruhiges Fahrwasser gesteuert ist, weiß der Trainer. „Auch, wenn unsere ersten Spiele nicht so schlecht waren.“ Die Punktausbeute passte eben nicht. Deshalb hofft Thiel nun, nicht noch einmal eine solche Negativ-Serie mit seinem Team hinzulegen. Mal eben im Vorbeigehen die nächsten Zähler einzufahren, sei in dieser Spielklasse aber nicht möglich. „Schon an diesem Sonntag in unserem Heimspiel gegen den FC Spandau müssen wir realistisch sein. Das wird schwer, weil unser Gegner nicht auf den sechsten Platz gehört, auf dem er gerade steht“, ist sich Thiel sicher.

Der Coach des SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf war sich schon vor dem Start in die Landesliga sicher, dass es eine schwierige Saison werden würde. Und bei dieser Meinung bleibt er, gerade, weil am Ende der Serie mindestens drei Mannschaften den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten werden müssen. Aus diesem Grund sollen Fehler, wie der Ende August gegen den Lichtenrader BC, als ein falsch eingesetzter Spieler die Punkte am Grünen Tisch kostete, nicht mehr vorkommen. Dies wolle und vor allem könne sich bei Blau-Weiss niemand leisten.

Ähnlich sieht es für Torsten Thiel auf einer anderen Ebene aus. Auch in Sachen Kader-Zusammenstellung will er am liebsten auf Experimente, die womöglich böse Auswirkungen haben, verzichten. Aktuell verfügt Blau-Weiss über einen sehr kleinen Kader. „Und meine Jungs sind verletzungsanfällig“, sagt Thiel. Er will deshalb „im Winter unbedingt nachlegen. „Auch mit nur einem Keeper kommt man nicht durch die Saison.“