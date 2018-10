Völlig neue Aufmachung

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Nach einem Jahr intensiver Vorbereitung ist der komplett überarbeitete Internetauftritt der Stadt Oranienburg online gegangen – mit einer zeitgemäßen Gestaltung, einer angepassten Darstellung auf Mobiltelefonen und Tablets, mit Informationen in leichter Sprache und den ersten intelligenten Online-Formularen, mit denen die digitale Beantragung und Abwicklung von Dienstleistungen der Stadtverwaltung möglich ist.

„Ich freue mich, den Oranienburgerinnen und Oranienburgern die neu gestaltete Website der Stadt vorstellen zu dürfen. Sie hat nicht nur ein frisches, freundliches und zeitgemäßes Erscheinungsbild, sondern überzeugt auch durch mehr Nutzerfreundlichkeit“, sagte Bürgermeister Alexander Laesicke. „Wir haben damit die Tür zum Ausbau von digitalen Angeboten der Verwaltung aufgestoßen und wir werden dieses wichtige Thema als moderne Stadt noch weiter ausbauen.“ Dass Online-Dienstleistungen in Zukunft eine viel größere Rolle spielen werden, davon ist das Stadtoberhaupt überzeugt: „Ich erwarte zum Beispiel auch als Vater, dass ich einen Kita-Antrag online einreichen kann.“

Mit der neuen Website, die nun von allen mobilen Endgeräten bequem abrufbar ist, wird das möglich. Außerdem hat die Verwaltung einen politischen Beschluss zur Barrierefreiheit umgesetzt. Ein kompletter Bereich bietet Informationen zur Stadt und zu Beratungsangeboten in leichter Sprache – verständlich für Menschen mit geistigen Einschränkungen, aber auch für Leseanfänger. Zudem können sich Nutzer alle Inhalte in zehn verschiedene Sprachen übersetzen lassen. Eine weitere inhaltliche Neuerung der überarbeiteten Homepage: Die Themen Politik und Beteiligung spielen eine prominentere Rolle.

Es ist zudem geplant, noch innerhalb diesen Jahres den Einsatz der Online-Ausweisfunktion („eID“) sowie das Online-Bezahlen zu ermöglichen. Die technischen Grundlagen sind dafür bereits gelegt. Langfristig können mit der neuen Infrastruktur auch andere sogenannte eGovernment-Prozesse umgesetzt werden, beispielsweise Abstimmungen über den Bürgerhaushalt.

Ein Jahr lang hat die Verwaltung mit neuen Partnern an der Gestaltung der Website, an Inhalten und technischen Schnittstellen gearbeitet. Der digitale Kanal der Stadt wird täglich weiter verbessert und aktualisiert. Wer Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge hat, kann diese an die E-Mailadresse webredaktion@oranienburg.de schicken.