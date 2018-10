Polizeiaktion vor der Schule

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Beinahe täglich kommt es beim Abbiegen von Lkw- oder Autofahrern zu Gefahrensituationen und Verkehrsunfällen mit teils schwersten Folgen für Radfahrer oder Fußgänger.Die Polizei startete am Donnerstag in Bernau mit einer landesweiten Aktion, um Verkehrsteilnehmer aufzuklären.

Für brandenburgweit 726 Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr registrierte die Polizei als Ursache Fehler beim Abbiegen. Dabei wurden rund 300 Menschen verletzt. Für den Barnim weist die Statistik 227 Verkehrsunfälle aus, die beim Abbiegen zustande kamen. Hier trugen 111 Personen Verletzungen davon. Ein Mensch starb. Die Zahlen seien alarmierend, sagt Bärbel Cotte-Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) - und Grund für die landesweite Aktion zum Thema Abbiegen, die am Donnerstag in Bernau offiziell gestartet wird. Im konkreten Fall sind es rund 300 Schüler der siebten und achten Klassen des Paulus-Praetorius-Gymnasiums, die von Polizeibeamten aus dem Bereich Prävention der Inspektion Barnim, von der Verkehrspolizei der Polizeidirektion Ost sowie von Mitgliedern der Kreisverkehrswacht Barnim bei diesem ersten Aktionstag geschult werden. An verschiedenen Stationen stehen die Frauen und Männer für Erklärungen, Ratschläge und Tipps zum umsichtigen Verhalten im Straßenverkehr bereit.

Hans-Peter Krüger von der Kreisverkehrswacht Barnim ist erster Anlaufpunkt für die Schüler der Klassen 8a und 8b. Der „Tote Winkel“ ist sein Thema. Bei dem Experiment dazu braucht er drei Helfer. Sveja Arndt aus der 8a darf sich auf den Fahrersitz des bereitstehenden weißen Transporters setzen. Justin König und Maurice Pfeffer bekommen ein rot-weißes Flatterband in die Hand, mit dem sie nach den Anweisungen von Sveja abstecken, wie groß deren Blickwinkel durch den Seitenspiegel ist. Das Feld, das die 13-Jährige nicht sieht, ist am Ende so groß, dass eine ganze Schulklasse darin Platz findet. „In einem Lkw sitzt der Fahrer noch höher. Es braucht 2,20 Meter Abstand, damit er einen Schüler sieht, der vor ihm über die Straße geht“, erklärt Hans-Peter Krüger. Sveja, die mal mit dem Rad, mal mit dem Bus zur Schule fährt, sagt später: „Ich suche immer den Blickkontakt zum Fahrer, um den Toten Winkel zu umgehen. Wenn ich ihn sehe, sieht er mich auch.“

„Denkt immer daran: Autofahrer sind auch nur Menschen. Sie machen alle Fehler!“ belehrt Polizeikommissarin Maja Rothe aus Bernau Schüler der siebten Klassen. „Ich könnt euch selbst schützen - durch Aufmerksamkeit“, fügt sie hinzu. Dazu gehöre, sich auf der Straße nicht ablenken zu lassen, sich beim Überqueren auf den Verkehr zu konzentrieren - und nicht etwa mit gesenktem Kopf aufs Handy zu starren. „Rechnet mit den Fehlern der anderen - als Fußgänger und als Radfahrer“, mahnt sie die Jugendlichen.