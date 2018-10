Zuschuss für Akustikdecken und Sonnenschutz

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit hat Bildungs- und Jugendministerin Britta Ernst am Donerstag Storkow besucht. Sie übergab einen Fördermittelbescheid für die Modernisierung des Hortes Würfelkids und besuchte danach die Jugendbildungs- und -begegnungsstätte Hirschluch, wo sich der Kinder- und Jugendhilfe Landesrat gründete. Im Juli hatte sie der Stadt bereits einen finanziellen Zuschuss für bauliche Maßnahmen an der Europaschule überbracht.

Im Hort nahm sie sich am Nachmittag Zeit für einen Rundgang durch das Gebäude und über das weitläufige Außengelände. Begleitet wurde sie nicht nur von Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig, Hortleiterin Andrea Splitt und Elternvertreter Andreas Schönberg, sondern auch von einer Gruppe Kinder. Angetan zeigte sich Britta Ernst unter anderem von der großen Rasenfläche zum Fußballspielen und von der Turnhalle, die der Hort regelmäßig auch für Veranstaltungen nutzt.

Nicht alles aber ist in der Einrichtung auf neuestem Stand. Damit sich daran etwas ändert, steckt die Stadt demnächst gut 143 000 Euro in einen Sonnenschutz sowie in Akustikdecken, Raumschutzwände und neue Handläufe in den Treppenhäusern. Das Land fördert die Sanierungsmaßnahmen mit 97 500 Euro, das Geld kommt aus dem Landesinvestitionsprogramm in die Infrastruktur der Kindertagesbetreuung.

Hortleiterin Andrea Splitt schilderte der Ministerin, was sie sich von den Investitionen erhofft, indem sie beim Rundgang auf bisher bestehende Probleme hinwies. „Dort, wo Akustikdecken noch fehlen, ist der Geräuschpegel manchmal anstrengend. Das ist eine Belastung sowohl für die Kinder als auch für das Personal“, sagte sie. Ohne Sonnenschutz an den Fenstern an der Südseite des Gebäudes sei es in den dort liegenden Räumen im Sommer extrem heiß. „Wir brüten.“

Vom Hort aus fuhr Britta Ernst weiter nach Hirschluch, zu einer Veranstaltung mit etwas sperrigem Namen, aber ganz konkretem Ergebnis. Beim „3. Landesweiten Dialogforum: Partizipation für Kinder und Jugendliche in den Erzieherischen Hilfen“ haben etwa 80 Heimkinder und -jugendliche aus ihrer Mitte einen neuen Beirat gewählt, der künftig ihre Interessen vertritt. „Ich freue mich, dass diese Kinder und Jugendlichen nun eine Stimme haben und ihre Beteiligungsrechte gegenüber Einrichtungen, Jugendämtern und Politik aktiv wahrnehmen“, sagte die Ministerin.

Hintergrund der Gründung des Beirates sind auch die Vorfälle rund um Jugendeinrichtungen des Trägers Haasenburg GmbH, die nach einem Skandal um Misshandlungen vor fünf Jahren von der Landesregierung geschlossen worden waren. (bs)