Sabine Rakitin

Bernau Als zweite Stadt im Barnim und als vierte im Berliner Speckgürtel hat Bernau seit dieser Woche eine bedeutende Marke überschritten. Mit Jost Heyne, der aus Berlin in die achtgrößte Stadt Brandenburgs gezogen ist, begrüßte Bürgermeister André Stahl (Linke) am Donnerstag den 40 000 Einwohner.

Bernau wächst seit der Wende stetig. Bei der Kommunalreform Anfang der 2000er Jahre kamen vier Nachbargemeinden hinzu, so dass die Einwohnerzahl auf rund 35 000 stieg. Zwischen 2006 und 2012 betrug das Plus nur rund 1000 Einwohner. Seitdem zog das Wachstum jedoch wieder an. Vor allem Berliner interessieren sich für die Stadt. Rund 500 Einwohner gewinnt Bernau seit 2014 im Schnitt jedes Jahr hinzu.