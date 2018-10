Drei Kultur-Macher-Angebote

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Zum 1. Januar 2019 soll ein neuer Betreiber den Betrieb im Kulturhaus übernehmen. Am 16. Oktober entscheiden die Stadtverordneten zudem, ob Seelow vom Landkreis ab 2020 das Haus kauft. Im Hauptausschuss stellten sich drei Bewerber vor und gab es Zustimmung zur Übernahme.

Der Erste in der Vorstellungsrunde war ein guter Bekannter, der lange als Radiomoderator tätige Joel Heilmann. Er war bereits bei diversen Veranstaltungen in Seelow zu Gast, schwärmte vom besonderen Charme des Kulturhauses. „Und es ist sehr entwicklungsfähig“, zeigte sich der 58-Jährige überzeugt. Er würde den Betrieb als Ein-Mann-Unternehmen managen, sich aber Partner an die Seite holen und einen Verein gründen, erläuterte er. Vor allem für Familien möchte er mehr Veranstaltungen anbieten und auch die großen Potentiale der polnischen Kultur stärker nutzen.

Sebastian Weinhold und Stefanie Mordau aus Seelow betreiben bereits die Undercover-Event-Agentur. Was die bietet, präsentierte das junge Paar mit einer Bilder-Show per Beamer. Die Palette reicht von Hochzeits- und Jubiläumsfeiern über Lasershows bis hin zu Tanz- und Konzertabenden, einschließlich sämtlicher Technik. „Wir wollen Betreiber werden, weil wir schon immer ein ständiges Haus für Veranstaltungen anstreben“, erklärte Bastian Weinhold. Auch für die Familie wäre ein Arbeiten vor Ort deutlich günstiger, so der 32-Jährige. Eine der ersten Aufgabe sehe er in der Schaffung eines dauerhaften gastronomischen Angebotes im Haus. Mottopartys, spezielle Diskos für Kinder und Jugendliche, Kinoabende, Public Viewing bei besonderen Ereignisse, vieles wäre möglich.

Als dritter Bewerber stellte sich das Unternehmen Attila-Tech-Security und Service aus Berlin vor. Die Brüder Silvio und Danilo Tech versicherten: „Wir würden das Haus hochprofessionell und aus einer Hand betreiben.“ Sie seien seit 20 Jahren in der Security, in der Gastronomie und im Kulturmanagement tätig. Mitgebracht hatten sie Ruby Derren, die sich gerade speziell im Bereich Kulturmanagement qualifiziert.

Entschieden wurde an dem Abend nichts. Die Stadt hatte die Betreibung ausgeschrieben. Es sei allerdings kein typisches Vergabeverfahren, erklärte Fachbereichsleiter Frank Möricke. Man wollte den Abgeordneten vielmehr die Möglichkeit geben, sich selbst ein Bild zu machen. Zur Stadtverordnetenversammlung am 16. Oktober soll es eine Information geben, wie weiter verfahren wird. Denn die Zeit drängt. Die nächste Sitzungsrunde der Ausschüsse kommt erst im November, im Dezember ist Stadtverordnetenversammlung. Soll der Wechsel des Betreibers – Bernhard Schulz von dies&das hatte sich nicht beworben – nahtlos klappen, muss der Zuschlag umgehend erfolgen. Bürgermeister Jörg Schröder ergänzte, dass es bei der Entscheidung für einen neuen Betreiber um einen Vertragsabschluss über fünf Jahre geht.

Wichtige Voraussetzung für die Stadt, um selbst alle Fragen rund um das Kulturhaus steuern zu können, ist die Übernahme. Der Landkreis will das Haus loswerden, bietet es der Stadt für einen symbolischen Euro an. Die Stadtverordneten sollen am 16. Oktober entscheiden, ob sie das Angebot annehmen. Die Übernahme soll zum 1. Januar 2020 erfolgen. Bei den Verhandlungen mit dem Kreis hatte sich die Stadt einen zeitlichen Aufschub erbeten, um alle noch anstehenden Aufgaben, einschließlich der Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen durch den Kreis, vertraglich zu klären. Im Hauptausschuss gab es mehrheitliche Zustimmung für das Ansinnen der Übernahme. Die Frage künftiger Kosten bildet allerdings nach wie vor Knackpunkt, da es keine Erfahrungswerte gibt. Der Kreis trägt die Kosten zum Teil aus unterschiedlichen Töpfen.