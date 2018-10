Gedenktafel für den Hofbaumeister

Reinhard Schmook

Bad Freienwalde/Berlin Die Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa hatte am Montag (MOZ berichtete) in Verbindung mit der Historischen Kommission zu Berlin zur Enthüllung einer Gedenktafel zu Ehren des Architekten des Brandenburger Tores, Carl Gotthard Langhans, in die Charlottenstraße 49 eingeladen. Dort stand einst das Haus, in dem der berühmte Baumeister nach seinem Umzug von Breslau nach Berlin ab 1788 bis kurz vor seinem Tode wohnte und die gesamte Blütezeit seines Schaffens über wohnen blieb. Neben dem Brandenburger Tor, dem auf der ganzen Welt bekannten Wahrzeichen Berlins, sind von Langhans (1732–1808) die Kolonnaden in der Mohrenstraße, das Belvedere im Charlottenburger Schlosspark sowie das Theater neben dem Schloss Charlottenburg erhalten. Sein Wohnhaus in der Charlottenstraße wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. An seiner Stelle wurde das 1996 eingeweihte Hotel „Four Seasons“ erbaut, das seit 2004 als Luxushotel „The Regent Berlin“ firmiert. Für das Luxushotel ist diese Tafel an der polierten Natursteinfassade ein einmaliger PR-Faktor. Was hat das alles mit Bad Freienwalde zu tun?

Als König Friedrich Wilhelm II. 1788 ein Jahr nach seiner Thronbesteigung „seinen“ Gesundbrunnen in Freienwalde besuchte, ärgerte er sich darüber, auf dem Gesundbrunnen nicht standesgemäß wohnen zu können. Daraufhin schickte er seinen besten Baumeister Carl Gotthard Langhans, den er gerade zum Direktor des neugegründeten Preußischen Oberhofbauamtes in Berlin ernannt hatte, nach Freienwalde, um dort ein adliges Logierhaus im frühklassizistischen Stil zu erbauen. Dieser Bau entstand 1789/90 gleichzeitig mit dem Brandenburger Tor in Berlin (1789–1791) und ist nach seiner aufwändigen Restaurierung von 1992 bis 2002 in alter Schönheit wiedererstanden.

Im Werk des Architekten finden sich sowohl Barock-, Rokoko- als auch klassizistische Bauten. Er entwickelte zwar keinen eigenen Stil, aber er verband antike Elemente mit barocken und klassizistischen Formen, worin seine Genialität und Kreativität bestand. Das von ihm entworfene Marmorpalais im Neuen Garten in Potsdam gilt als das erste im Stile des Klassizismus ausgestattete preußische Schloss und zugleich als „Paradebeispiel des Frühklassizismus“ in Preußen. Zu diesen „Paradebeispielen“ gehört eben auch das Landhaus in Bad Freienwalde, das seit 2002 als Kurmittelhaus des Moorbades Freienwalde dient. Sicher wird es niemals so berühmt werden wie das Brandenburger Tor, aber wir sollten uns bemühen, es im Zusammenhang mit demselben stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken.