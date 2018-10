Neuauflage des Eisstockschießens startet

MOZ

Beeskow (Olaf Gardt) Am 26. November öffnet die Beeskower Eisbahn. Bis zum 22. Dezember kann man dann auf dem Marktplatz Schlittschuh laufen und im Team beim Eisstockschießen mitmachen. Dabei gibt es einige Neuerungen. „Wir bauen die Bahn in diesem Jahr auf der nördlichen Seite quer über den Marktplatz“, erklärt Altstadtmanagerin Kerstin Müller. Zudem verzichte man auf die Öffnungszeiten zwischen Weihnachten und Neujahr. Das habe sich zuletzt nicht bewährt. Dafür wird die Bahn aber einige Tage vor dem Weihnachtsmarkt eröffnet. Den richtig heißen Start dürfte es dennoch am 30. November geben. Dann beginnt das von den Preußen organisierte Turnier im Eisstockschießen. 32 Teams können wieder dabei sein. „Wir schreiben zuerst die Leute an, die schon in den vergangenen Jahren mitgemacht haben. 14 Tage später ist dann die Anmeldung auch für neue Interessenten möglich“, erklärt Preußen-Geschäftsführer Bastian Gierke. Am bewährten WM-Spielmodus werde man auch für dieses Jahr festhalten.

„Wir haben uns entschlossen, ein zusätzliches Turnier für Kinder anzubieten“, bestätigt Bastian Gierke. Mitmachen können Mädchen und Jungen zwischen acht und 14 Jahren. Wie bei den Erwachsenen gibt es für jede Partie vier Aktive, außerdem sollten zwei Ersatzspieler zur Mannschaft gehören. Melden können sich Kinder, die auch sonst gemeinsam Sport treiben oder einem anderen Hobby nachgehen. Es können aber auch einfach Freunde sein, die mitmachen wollen. „Wichtig ist, dass sie sich einen witzigen Teamnamen ausdenken“, sagt Preußenchef Karsten Krüger. Am Kinderturnier, das an einem Tag, geplant ist der 16. Dezember, ausgespielt wird, können zwölf Mannschaften teilnehmen. Anmeldungen dafür nehmen die Preußen schon an.(gar)

Kontakt für das Eisstockschießen: per E-Mail kann man sich an preussen90@gmx.de wenden oder Bastian Gierke unter 0172 9723550 anrufen.