Anja Hamm

Birkenwerder (MOZ) Eine Ölspur auf der Fahrbahn hat am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz in Birkenwerder ausgelöst. Gegen 20.20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Die Ölspur zog sich nach Angaben der Polizei von der B96 über die Straße Unter den Ulmen bis in die Summter Straße. An einem Sportcenter konnte die Feuerwehr den Verursacher feststellen. Laut Polizei fanden die Kameraden einen Pkw, der „noch erheblich tropfte“.