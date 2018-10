Hagen Bernard

Müllrose Fußball-Landesklasse-Vertreter Müllroser SV hat beim achtplatzierten Grün-Weiß Union Bestensee 4:4 (2:2) gespielt. Damit behaupten die Schlaubetaler den zweiten Platz in der Ost-Staffel. MSV-Trainer Dirk Herrgoß ist mit diesem Resultat nicht unzufrieden. „Das war der beste Gegner, den wir in dieser Saison hatten. Nach einigen Problemen hat sich die Mannschaft bis zur Pause zum 2:2 zurückgekämpft und ist anschließend sogar in Führung gegangen. Sie konnte dabei das Kombinationsspiel von Bestensee abwehren. Dann jedoch ließ sie den Gastgeber spielen. Er glich aus und ging sogar in Führung. Bloß gut, dass Paul Herrmann per Kopf noch zu 4:4 traf.“ Etwas haderte der MSV-Trainer mit der Spielszene in der dritten Minute, als Lukas Gräber im Strafraum gefoult wurde. Im Gegensatz zur Szene vor dem 3:4 war jedoch der Elfmeterpfiff ausgeblieben.

Am Sonnabend im Heimspiel gegen den sechstplatzierten Grün-Weiß Rehfelde stehen zwar 14 bis 15 Müllroser Spieler zur Verfügung, doch es droht das eingespielte Angriffs-Duo auszufallen. Paul Herrmann ist auf Reisen und Felix Hackel hat weiterhin Beschwerden im Knie.