Flirten im Minutentakt

Frankfurt Mitte Oktober schlägt der Verein Kunstgriff zum sechsten Mal den Gong für das Speed-Dating in Frankfurt und Umgebung. Angeboten werden acht Altersgruppen von 25 bis 68 Jahren.

Neben dem Mehrgenerationenhaus Mikado wird erstmals auch die Darstellbar im Kleist Forum ein Ort zum Flirten und der Begegnung. Am 14. Oktober (Sonntag) starten die beiden jüngsten Gruppen in der Darstellbar; um 15 Uhr die 30- bis 38-Jährigen und um 17 Uhr die Gruppe der 25- bis 33-Jährigen. Am Freitag (um 18 Uhr die 60- bis 68- Jährigen sowie um 20 Uhr die 55- bis 63-Jährigen ) und Sonnabend (um 10 Uhr die 50- bis 58-Jährigen, um 12 Uhr die 45- bis 53-Jährigen, um 14 Uhr die 40- bis 48-Jährigen sowie 16 Uhr die Gruppe der 35- bis 43-Jährigen) sind die Kennenlernen-Runden im Mikado.

Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung über dating@kunstgriff-ev.org oder 0174 58 36 522 notwendig. Die Teilnahme kostet 15 Euro.

Das erste Mal hat Kunstgriff 2015 das Speed-Dating angeboten. Seither wurden 355 Menschen von 23 bis 74 Jahren zusammengebracht. „Die Organisation des Speed-Datings ist immer wieder ein Höhepunkt“, erklärt Daniel Fochtmann von Kunstgriff. „Man sieht richtig, wie es knistert. Es ist die beste Art und Weise neue Menschen kennenzulernen, besser als jedes Online-Forum. Was kann es schöneres geben, als Menschen glücklich zu machen und ihnen eine Gelegenheit zu geben, sich zu verlieben“, betont er.

Eine Übersicht der geplanten Gruppen und Startzeiten können erfragt werden und sind im Flyer.

Weitere Informationen: www.dating.kunstgriff-ev.org