Grünes Geschenk zur Einheit

Kerstin Unger

Passow (MOZ) Viele Einwohner versammelten sich am Tag der deutschen Einheit in Passow, um auf der Grünfläche zwischen Schulstraße und Kirche ein symbolträchtiges Denkmal einzuweihen. Es besteht aus einer Kiefer für Ostdeutschland, einer Buche für Westdeutschland und einer Eiche für das vereinigte Deutschland. Der ehemalige Revierförster Hans-Joachim Gebert setzte mit diesem natürlichen Denkmal eine Idee der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald um, solche wachsenden Gedenkorte deutschlandweit zu pflanzen. Er hatte 2015 zum 80. Geburtstag eine Eiche geschenkt bekommen. Auf der Suche nach einem Standort machte er den Vorschlag, in Passow ein solches Denkmal zu schaffen. Die beiden anderen Bäume kaufte er selbst dazu. Bürgermeister Walter Henke und Ortsvorsteher Silvio Moritz ließen dazu einen Findling in der Mitte aufstellen, den Ulrich Grambauer von der AHV Passow zur Verfügung stellte. Steinmetz Thomas Busch aus Gartz brachte die Inschrift „Deutsche Einheit 1990“ an. Eine Tafel an der Hinterseite gibt Auskunft über die Bedeutung des Gesamtdenkmals.

Walter Henke erinnerte an den Moment, als sich die innerdeutsche Grenze öffnete. „Vor 28 Jahren und 15 Stunden standen wir auf der anderen Seite an der Kirche, erlebten das Feuerwerk und sangen die Nationalhymne“, sagte er. Seitdem haben wir viele Umbrüche erlebt, darunter Arbeitslosigkeit, Gemeindereformen, Wohnungs- und Straßenbau sowie die Freiheit, mit demFlugzeug nach Kanada zu fliegen. Demokratische Entscheidungen seien ein schwieriger Prozess, aber man habe heu-­te die Chance, sich zu wehren.

Hans-Joachim Gebert freute sich in seinem Grußworten, dass die von Mitarbeitern des Pinnower Bauhofes gepflanzten Bäume trotz des nicht sehr guten Bodens schön angewachsen sind. Er hofft, dass sie gut weiterwachsen. Der 83-Jährige bedankte sich besonders bei den Passower Feuerwehrleuten, die während der langen Trockenperiode im Sommer dafür sorgten, dass die Bäume gewässert wurden.

Es sei ein wunderschöner Standort, meinte die Oberförsterin der Uckermark, Heidrun Koch. „Die Kirche im Hintergrund und daneben Wohnblöcke mit Leben und Kindern.“ Sie freute sich ebenso über die Einladung nach Passow wie Gregor Beyer. Der ehemalige Leiter der Blumberger Mühle ist jetzt Vorsitzender des Landesverbandes Brandenburg der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Er berichtete, wie er als Soldat die Nacht zum 9. November 1989 in Saarbrücken auf seinem Fallschirmen gesessen hat, weil Nato-Alarm gegeben war. Damals wusste er nicht, dass er schon bald in Eberswalde studieren würde. „Der Tag hat uns zusammengeschweißt“, sagt er.

Im Anschluss an die Denkmaleinweihung lud der Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche Passow alle zu Kaffee, Kuchen und Bratwurst ein.