Weit mehr als Brauchtumspflege

Manuela Bohm

Ribbeck (MOZ) Ribbeck. Menschen in der Welt der Digitalisierung abholen, Aktionen starten und als Interessengemeinschaft auftreten - als solche wahrgenommen werden - das wünscht sich Birgitte Scherb, Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbands. Zur Jahreshauptversammlung der Landfrauen im Havelland ist sie als Gastreferentin eingeladen.

Richtig: Gestandene Frauen treffen sich zum Nähen, Basteln und zur Gestaltung von Erntekronen. Das ist auch das Bild, was sicher viele Havelländer im Kopf haben, denken sie an Landfrauenvereine. Doch etwas mehr ist es schon, mit dem sich die weiblichen Mitglieder befassen. Längst wirken sie nicht mehr nur in der Landwirtschaft. So hat sich in der Mitte des Havellands eine junge Gruppe gebildet, die „Kessen Bienen“. Das ist sozusagen die Jugendorganisation der Landfrauen. Von der Fotografin bis zur Büro- und Pflegefachkraft sind dort berufstätige Frauen engagiert. Von ihnen dürften einige am 14. Oktober dabei sein, wenn sich in der Ribbecker Alte Brauerei die Landfrauen treffen.

Als Gastreferentin wird Brigitte Scherb erwartet. Sie will, so sagt sie gegenüber BRAWO, mit ihrer Rede zu einer Diskussion anregen. „Ich möchte, dass die Landfrauen im Havelland, wie bundesweit, nicht nur in der Bildungsarbeit aktiv sind, sondern sich auch als Interessenvertretung für Belange im ländlichen Raum stark machen“, erklärt die Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbands. In den Kommunen sollen sich die Frauen beispielsweise für die Verbesserung des ÖPNV oder der Gesundheitsversorgung einsetzen. Dafür könne sie sich verschiedene Aktionen, Kampagnen und Unterschriftensammlungen vorstellen. „Viele kleine Dinge beleben eine Region“, diesen Satz von Scherb kann man auf vieles anwenden, was sie ansprechen wird und was aus ihrer Sicht Anliegen der Landfrauen sein sollte.

Es kann natürlich und ganz explizit auf das Thema der Versammlung angewandt werden: „Regionale Wirtschaft stärken“. Eine Innovationsbremse sei lange die Beitragsbemessungsgrenze der Krankenkassen für Selbstständige gewesen, meint Scherb. Startups und kleinteilige innovationstreibende Unternehmungen in der Landwirtschaft oder im ernährungsbezogenen Handwerk wurden nicht begründet. „Wollte sich beispielsweise eine Floristin, die keine Anstellung fand, selbstständig machen, war die bisherige Bemessungsgrenze zu hoch. Nun wurde sie halbiert.“

Aber auch andere Aspekte bremsen aus Sicht der Verbands-Chefin mögliche Unternehmensgründungen gerade von Frauen. Im ländlichen Raum würden sich das dünne ÖPNV-Angebot, die mangelhafte Infrastruktur oder auch mangelhafte Breitbandversorgung negativ auswirken. „Wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen fürs Leben, Arbeiten und Wirtschaften“, so Scherb Dabei seien kleinteilige Angebote gerade für den sich entwickelnden Tourismus interessant. „Urlaubsregionen leben von Kleinhandwerk, Direktvermarktern und Naturprodukten.“ Die Cheflandfrau sieht hierin eine Chance für ländliche Regionen. „In einer weitläufigen Welt, komplex und vernetzt, scheint geradezu eine Sehnsucht nach Kleinteiligkeit zu bestehen. Viele dieser kleinen Dinge beleben eine Region enorm.“ Aus Sicht der Präsidentin bedarf es dafür jedoch entsprechender Finanzspritzen.

Förderungen für Existenzgründer gebe es. Doch keine Frauenförderpläne mehr. Mit dem Drang der Gleichbehandlung sind diese Fördertöpfe weggefallen. „Doch Frauen brauchen meist keine hohen Förderungen. Oft soll das Geschäft mit der Familie vereinbar sein, wird klein gehalten. Weil keine Arbeitsplätze dahinter stecken, fallen oft solche Projekte runter“, beschreibt Brigitte Scherb den Bumerang der Gleichberechtigung.

Mit Treffen und Projekten innerhalb des Verbands und der Vereine sollen die Frauen sensibilisiert und informiert werden - beispielsweise zu den Beitragsbemessungsgrenzen der Krankenkassen, zu Equal Pament - der ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen, ihren Ursachen und Folgen -, zu Best-Practice-Beispielen (Erfolgsmethoden) und über die Digitalisierung.

„An die Digitalisierung knüpft sich die dringende Forderung, die Menschen im ländlichen Raum mit abzuholen und einzubinden“, soScherb. Bereits vor 20 Jahren habe es bei den Landfrauen ein IT-Projekt gegeben. Nun soll eins zu den sozialen Medien folgen.

Einige Erfahrungen bringen sicher auch die Landfrauen aus dem Havelland in die anschließende Diskussion am 14. Oktober mit ein. Naturkosmetikerinnen und Anbieterinnen geführter touristischer Touren sind unter den Frauen. Zudem befasst man sich im Verein auch mit ganz alltagspraktischen Themen und legte auch schon Projekte auf wie „StadtLandfrauen“. Das Treffen in Ribbeck beginnt um 15.00 Uhr. Mehr Infos auf www.landfrauen-hvl.de. (boh)