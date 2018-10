Anja Hamm

Velten (MOZ) Die beiden Männer, die im Verdacht stehen, mindestens ein Schausteller-Wohnmobil in Velten aufgebrochen zu haben, sind am Donnerstag in die Haftanstalt in Wulkow überführt worden. Wie Mathias Putzalla von der Oranienburger Polizei mitteilte, hatte die Staatsanwaltschaft Antrag auf Haftbefehl gegen die beiden Berliner gestellt. Der Haftrichter gab dem Antrag statt.

Die beiden Männer waren am Mittwochabend in ihrem Auto in Velten festgenommen worden. Sie werden verdächtigt, kurz zuvor das Wohnmobil eines Schaustellers der Monstertruck-Show aufgebrochen zu haben. Die Polizei stellte bei der Festnahme der beiden Verdächtigen auch Diebesgut sicher.