Nestwärme für junge Familien

Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Das Netzwerk gesunde Kinder will sich bis nach Gartz ausdehnen. Dort und in den umliegenden Dörfern ist die Zahl der Geburten gestiegen. Gerne nutzen die jungen Familien Angebote des Netzwerkes. Doch der Weg bis zum Treff in Schwedt ist mit Säugling und Kinderwagen umständlich.

Man sieht sie wieder öfter im Stadtbild von Gartz und auf den Dorfstraßen: Junge Mütter, die einen Kinderwagen schieben. Allen Pessimisten zum Trotz stabilisiert sich die Geburtenrate auf dem Lande und vollzieht sogar einen leichten Aufwärtstrend. Immer mehr junge Familien haben vom Netzwerk gesunde Kinder gehört. Es hat in Schwedt für die Ostuckermark seinen Hauptreffpunkt und hilft mit 38 ehrenamtlichen Paten im familiären Alltag.

Außerdem betreibt das Netzwerk Treffs in Schwedt undAngermünde. Dort wird gekocht, gestillt und untereinander mit Tipps geholfen. Die Angermünder Begegnungsstätte platzte aus allen Nähten, sodass sie im August in größere Räume ins Haus der Generationen umgezogen ist. Nun will sich das Netzwerk weiter vergrößern und bis nach Gartz ausdehnen.

„Viele Familien, die uns in Schwedt besuchen, kommen aus dem Gartzer Raum und aus Tantow. Die Muttis bemängeln den langen Anfahrtsweg“, sagt Netzwerkkoordinatorin Silvia Wegner. „Wir haben gerade bei jungen polnischen Familien, die nach Gartz gezogen sind, einen großen Zuwachs an Interessenten.“ Bei Silvia Wegner und beim Vereinsvorsitzenden des Netzwerkes, Dr. Wenzel Nürnberger, stößt das Bedürfnis der jungen Familien auf offene Ohren.

Nürnberger hat sich deshalb mit dem Gartzer Amtsdirektor Frank Gotzmann getroffen. „Um vor Ort deutlicher präsent zu sein und den Familien den Zugang zum Netzwerk Gesunde Kinder zu erleichtern, haben wir besprochen, ab dem nächsten Jahr einen regelmäßigen Lokaltermin in Gartz anzubieten,“ sagt Dr. Nürnberger, der Chefarzt der Kinerklinik im Asklepios Klinikum Uckermark ist.

Inzwischen hat es eine vor-Ort-Begehung im Rathaus Gartz gegeben. „Wir haben uns Räume angesehen, die als Netzwerk-Treff in Frage kommen“, sagt Bürgermeister Burkhard Fleischman. „Ich finde es gut, dass sich das Netzwerk ausdehnt. Der Bedarf ist da. Das merken wir auch an den Anmeldezahlen in Kitas. Wir sollten die jungen Familien auf dem Lande unterstützen und kurze Wege schaffen.“ Der Bürgermeister will das Vorhaben den Gartzer Stadtverordneten auf ihrer November-Sitzung vorstellen. Er hofft, dass der neue Treff im Januar 2019 eröffnet werden kann.

Gegenwärtig betreut und berät das Netzwerk 223 Familien. „Das ist eine Menge, wir haben viel zu tun“, schätzen die Netzwerker ein. Ihr Ziel ist es, junge Frauen und Familien mit präventiven Betreuungsangeboten von der Schwangerschaft bis zum vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes zu unterstützen. Das Netzwerk gesunde Kinder hat Anfang September sein zehnjähriges Bestehen gefeiert.