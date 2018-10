Dritte Auflage einer Vision

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ältere Brandenburger können sich vielleicht noch erinnern: Schon 1991 legte Brandenburgs erster Regierungschef Manfred Stolpe einen Plan für die gemeinsame wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutschlands und Westpolens vor. Doch dieser „Stolpe-Plan“ war nicht nur der EU-Osterweiterung weit voraus. Er wurde im Nachbarland gründlich missverstanden, weil man sich ängstigte, dass die bis 1945 deutschen Ostgebiete „heim ins Reich“ geholt werden sollten.

Seither floss viel Wasser die Oder herab. Vor zehn Jahren gründeten Matthias Platzeck und andere ostdeutsche und westpolnische Regionalpolitiker dann die sogenannte „Oder-Partnerschaft“ zur Entwicklung des gleichen Gebiets. Und jetzt beschreiben also Dietmar Woidke und Co ihr „Zukunftskonzept 2030“ für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum. Die Vision wird also immer mal wieder unter anderem Namen neu geboren. Positiv ist, dass sich im Alltag tatsächlich viel zum Guten verändert hat. Selbst wenn so manche Teile der Visionen bisher unerfüllt blieben.