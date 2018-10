Mehr Platz für Gewerbe

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Stadt informiert die Strausberger am 17. Oktober, 18.30 Uhr, im Verwaltungsgebäude in der Hegermühlenstraße 58, über die Pläne zur Schaffung neuer Gewerbeflächen am Flugplatz. Die Veranstaltung erfolgt im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit für die Aufstellung eines Bebauungsplans mit dem Namen „Gewerbegebiet Verkehrslandeplatz (West)“.

Weil die Flächen im Gewerbepark Strausberg-Nord und im weit kleineren Gewerbegebiet „Verkehrslandeplatz Strausberg“ knapp geworden sind und die Nachfrage nach Baugrundstücken für gewerbliche Nutzung steigt, will die Stadt, angrenzend an die beiden bestehenden Gewerbegebiete und östlich von der Straße „Am Flugplatz“ gelegen, neue Ansiedlungen möglich machen. „Mit der Aufstellung des Bebauungsplans soll eine geordnete städtebauliche Weiterentwicklung in diesem Bereich erfolgen“, teilte Stadtsprecherin Caroline Haitsch-Berg mit. Planungsziel ist die Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung von Gewerbegebieten zur Ansiedlung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben, privaten Grünflächen und Straßenverkehrsflächen.(mst)