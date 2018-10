Schüler spenden 5000 Euro ans Urwaldspital

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt/Cottbus (MOZ) Das Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt hat seinem Namen erneut alle Ehre gemacht. 5000 Euro hat die Schule gespendet, und zwar an das Albert-Schweitzer-Spital Lambaréné in Gabun, das Albert Schweitzer (1875-1965) mit seiner Frau Helene 1913 für die unter vielen Krankheiten leidende afrikanische Bevölkerung der Region gegründet hatte.

Das Geld war bei einem Sponsorenlauf vor gut einem Jahr zusammengekommen. Ein Teil davon ist bereits an den Verein Löwenkinder in Frankfurt gegangen, der andere wurde nun in Cottbus übergeben. Dort hatte der Niederlausitzer Albert-Schweitzer-Freundeskreis im Albert-Schweitzer-Komitee traditionellen zum Benefizkonzert zugunsten des Lebenswerkes des deutsch-französischen Arztes eingeladen. Im Konzertsaal des Konservatoriums erklang klassische Musik namhafter Komponisten. Schüler, Lehrer und Absolventen des Konservatoriums präsentierten unter anderem Werke von Bach, Mozart sowie Bartholdy.

Roland Görlitz, Schulleiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Eisenhüttenstadt, war mit einer Lehrerdelegation vor Ort. „Die Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums haben ihrer Schule bereits 1996 diesen verpflichtenden Namen gegeben, weil sie von der Menschlichkeit, dem humanistischen Wirken und der großen Vielseitigkeit Schweitzers viel lernen können“, erklärt er. Damals hätten auch andere Namen zur Auswahl gestanden, unter anderen Marie Curie, Gymnasium am Fließ und Prometheus. Am Ende wollten die Schüler, dass ihre Schule nach Albert Schweitzer benannt wird. Die 5000 Euro sind bereits ihre zweite Spende, die nach Gabun geht.

Die Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis in der Niederlausitz, die seit mehr als einem Jahrzehnt besteht, ist nicht das einzige Bemühen, sich aktiv mit dem Namen Albert Schweitzer auseinanderzusetzen. „Alle Schüler, die bei uns anfangen, beschäftigen sich mit dem Leben und Wirken Schweitzers“, erklärt Roland Görlitz. Es könne ja nicht sein, dass sie nichts über den Namenspatron wissen. „Und ja, der Name verpflichtet natürlich auch zu einem gewissen Handeln.“ Das möge hochtrabend klingen, aber es sei das Anliegen.

Seit 1963 engagiert sich das Albert-Schweitzer-Komitee für den Erhalt und die Verbreitung des Werkes Schweitzers. Zunächst war es beim Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes der DDR angeschlossen, seit 1991 ist es ein Verein, der das Urwaldspital mit Sach- und Geldspenden in Millionenhöhe unterstützt hat. Freundeskreise seien neben den Mitgliedern die Basis der Vereinsarbeit, heißt es auf der Internetseite des Komitees. „In den einzelnen Regionen leisten sie das, was zentral von Weimar aus nicht geleistet werden kann.“(ja)